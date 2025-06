Santanchè: "Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia vale 957 milioni"

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez si sta rivelando un’occasione di grande visibilità per l’Italia e, in particolare, per la città di Venezia. L’evento arriva in un periodo delicato per il turismo locale, che nei primi mesi del 2025 ha segnato una contrazione del 6,7% nei pernottamenti. Un calo attribuito in parte all’introduzione del contributo d’accesso per i visitatori giornalieri.

La stima del ministero

Secondo una stima elaborata dall’Ufficio Statistica del Ministero del Turismo, sulla base dei dati JFC e dell’Ufficio Statistico della Regione Veneto, le nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez potrebbero generare un impatto economico complessivo di circa 957,3 milioni di euro. Una cifra che equivale a quasi il 68% del fatturato turistico annuale della città di Venezia. L’evento prevede la partecipazione di oltre 200 invitati, con ricadute significative su tutto il comparto dell’accoglienza e dei servizi, dall’hotellerie alla ristorazione, fino ai trasporti e alle attività culturali locali.

Le parole del ministro del Turismo

“ Il matrimonio di Bezos è un segnale forte della crescente centralità dell’Italia nel panorama turistico internazionale - commenta il Ministro del Turismo Daniela Santanchè -. Eventi come questo rafforzano la nostra immagine globale, generano occupazione, promuovono il territorio e attraggono nuovi flussi turistici qualificati. ” “ La visibilità mediatica mondiale – prosegue Santanchè – rafforza anche il posizionamento della nostra nazione nel segmento dei matrimoni, in forte espansione, che per il 2025 prevede oltre 600 eventi già programmati. Ringrazio Jeff Bezos e tutti coloro che scelgono l’Italia come cornice per celebrare i momenti più importanti della loro vita.”

“Ora più che mai – conclude – serve abbandonare le polemiche e concentrarsi sulle opportunità. Questo non è solo un evento privato, ma un volano concreto per l’intero comparto. Venezia ha tutte le carte in regola per trasformarlo in un’occasione di rilancio e promozione.”

La tabella di comparazione

Al comunicato del ministro del Turismo è stata aggiunta un'analisi completa dell'impatto economico:

Turismo a Venezia: tra flessioni e grandi eventi

Nonostante un calo del 6,7% nei pernottamenti registrato nei primi quattro mesi del 2025 — in parte attribuito all’introduzione del ticket d’ingresso per i visitatori giornalieri — Venezia resta fortemente dipendente dal turismo. La città lagunare continua a richiamare circa 13 milioni di visitatori all’anno, un dato che supera i livelli pre-pandemici e che contribuisce a un giro d’affari stimato tra 1,3 e 1,4 miliardi di euro. Il settore turistico si conferma dunque come motore principale dell’economia locale.

Le nozze Bezos-Sánchez: un evento da quasi un miliardo

Il recente matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez, celebrato in laguna, ha rappresentato non solo un evento mondano ma anche un’opportunità economica per la città. Secondo una stima realizzata dall’Ufficio Statistica del Ministero del Turismo, in collaborazione con JFC e l’Ufficio Statistico della Regione Veneto, l’impatto economico complessivo dell’evento sarebbe pari a 957,3 milioni di euro.

Una cifra impressionante, ma in gran parte legata alla visibilità mediatica internazionale: il 93,6% del totale (pari a 895,7 milioni di euro) è infatti attribuito al valore della promozione indiretta della città attraverso media, social e stampa globale. I benefici economici diretti, derivanti dalle spese sostenute dagli oltre 200 invitati e dai costi organizzativi (come location, logistica e servizi), ammontano invece a 28,4 milioni di euro, ovvero circa il 3% del totale stimato.

La comparazione

Il confronto tra l’impatto economico stimato del matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez e il fatturato annuo generato dal turismo tradizionale a Venezia rivela una sorprendente sproporzione. Da un lato, la città lagunare accoglie ogni anno circa 13 milioni di turisti, con un indotto che si aggira tra 1,3 e 1,4 miliardi di euro. Dall’altro, un evento di soli quattro giorni, con circa 200 invitati, viene accreditato di un impatto economico vicino al 70% del valore annuo del turismo veneziano.

Questa apparente anomalia trova una spiegazione chiara nella natura dell’impatto stimato. La quasi totalità del valore associato al matrimonio – il 93,6% del totale, ovvero circa 895 milioni di euro – è riconducibile alla visibilità mediatica globale ottenuta da Venezia grazie alla copertura dell’evento da parte di stampa internazionale, social media e televisioni. Non si tratta quindi di flussi economici immediati o misurabili in termini di consumi locali, bensì di un valore immateriale di promozione, che potenzialmente rafforza l’attrattività della città in modo duraturo.

Questo genere di eventi mette in luce il potenziale strategico di Venezia come destinazione per il turismo di fascia alta e per cerimonie ed eventi esclusivi. In una fase in cui il turismo di massa mostra segnali di rallentamento — come testimoniato dal calo del 6,7% dei pernottamenti registrato nei primi mesi del 2025 — la capacità di attrarre eventi di alto profilo può rappresentare un’importante leva di diversificazione e rafforzamento dell’immagine internazionale della città.

Tuttavia, è necessario un approccio critico e prudente alla valutazione di questi impatti. La quantificazione del valore della visibilità mediatica è un esercizio complesso, spesso basato su proiezioni, e i benefici economici, pur significativi, tendono a essere concentrati nel breve termine e in settori limitati dell’economia locale (ospitalità di lusso, forniture esclusive, logistica).

In sintesi, il matrimonio Bezos-Sánchez nonil turismo tradizionale, ma dimostra come eventi di alto profilo possano, contribuendo a costruire un modello di sviluppo più resiliente e orientato verso qualità, unicità e posizionamento globale.