Stellantis & co. affondano in Borsa dopo diktat Trump su produzione auto in Canada

Il nuovo affondo di Donald Trump sul fronte dazi manda nuovamente in tilt il settore auto. Il presidente statunitense, che oggi ha annunciato l'intenzione di raddoppiare i dazi previsti su alluminio e acciaio canadesi dal 25 al 50% a partire da domani, non ha mancato di minacciare nuove misure sul settore auto.

"Se il Canada non eliminerà le sue tariffe contro di noi aumenterò sostanzialmente, il 2 aprile, i dazi sulle auto in arrivo negli Stati Uniti, il che, essenzialmente, farà chiudere definitivamente il settore di produzione automobilistica in Canada".

Parole che hanno fatto scattare forti vendite sui titoli del settore, in particolare su quelli più esposti ai dazi canadesi. In Piazza Affari Stellantis è arrivata a cedere il 6%, peggior titolo del Ftse Mib. Male anche le big auto tedesche: -5% Daimler e -3% Volkswagen che in mattinata si era mossa in rialzo in scia ai numeri 2024 migliori del previsto e alle previsioni di ripresa per quest'anno.

A New York soffrono Gm (-3%) e Ford (-3,7%) che sono particolarmente esposte ai dazi dal momento che hanno entrambe stabilimenti produttivi sul territorio canadese.

Settimana scorsa la Casa Bianca aveva sospeso i dazi del 25% previsti sulle auto importate da Canada e Messico, chiedendo in cambio che Stellantis, Ford e General Motors trasferissero la loro intera produzione da questi paesi agli Stati Uniti entro un mese.

Dazi su alluminio e acciaio raddoppiati contro il Canada

Trump ha scritto sul suo social Truth che ha dato istruzioni al Segretario al Commercio di aggiungere un'ulteriore tariffa del 25%, fino al 50%, su tutto l'acciaio e l'alluminio che entrano negli Stati Uniti dal Canada, una delle nazioni con le tariffe più alte al mondo”.

“Questa misura - ha aggiunto - entrerà in vigore domani mattina, 12 marzo”, chiedendo l’abolizione della il Canada “tariffa antiamericana dal 250% al 390% su vari prodotti lattiero-caseari statunitensi, da tempo considerata scandalosa”.