Manovra, giro di vite sul reddito: ecco cosa cambia e da quando

Stop al reddito di cittadinanza per gli occupabili, ma non subito. Secondo quanto trapelato in queste ore, la stretta da parte del governo ci sarà, ma nel 2024.

L'esecutivo, dunque, si prenderebbe del tempo, un "anno cuscinetto", che servirà a trovare un posto di lavoro a tutti quei beneficiari del sussidio grillino considerati lavoratori occupabili. Si pensa a degli appositi corsi di formazione obbligatori che serviranno a instradare tutte quelle persone che in questo momento stanno beneficiando del reddito di cittadinanza ma che in futuro non rientreranno più nella categoria destinana agli aiuti.

La data di interruzione del sussidio, dunque, dovrebbe essere quella del 31 dicembre 2023. Si tratta, almeno, di quanto trapelato sino ad ora.

Questa, in sostanza, la decisione presa dall'esecutivo in attesa della conferma in Consiglio dei ministri. Invece di entrare a gamba tesa, la scelta sarebbe quella di procedere con un'uscita soft, così da non destabilizzare quei cittadini che attualmente percepiscono il reddito ma che vengono considerati come "occupabili".

Prevale la linea del ministro Calderone

Inzialmente si era diffusa la voce di uno stop immediato, a partire dal primo gennaio 2023. Procedere in tal senso avrebbe consentito al governo Meloni, le cui idee sul reddito di cittadinanza sono sempre state molto chiare, di risparmiare ben 1,8 miliardi. Denaro che avrebbe potuto essere investito altrove. Alla fine però, secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, è prevalsa la linea suggerita dal ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone, che ha proposto una soluzione ponte.