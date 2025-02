Il Tesoro colloca 4 miliardi di Bot, buona la richiesta

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Tesoro oggi ha collocato 4 miliardi di Bot semestrali e annuali. La domanda, rende noto Bankitalia, è stata superiore all’offerta di oltre 1,6 volte. I rendimenti sono leggermente risaliti.

Bot annuali

Per il Bot a 365 giorni, con scadenza 14 maggio 2025 (ISIN IT0005595605), l'importo offerto è stato di 2 miliardi di euro, a fronte di richieste per oltre 3,25 miliardi, con un rapporto di copertura pari a 1,63. Il rendimento medio ponderato si è attestato al 2,448%, in aumento di 0,12 punti percentuali rispetto all'asta precedente. Il rendimento massimo è stato del 2,451% e il minimo del 2,445%. Il prezzo medio ponderato è stato di 99,493, mentre l’importo complessivo in circolazione è salito a quasi 10 miliardi di euro.

Bot semestrali

Per il Bot a 181 giorni, con scadenza il 31 luglio 2025 (ISIN IT0005633786), l'importo offerto è stato anch'esso di 2 miliardi, con richieste superiori ai 3,29 miliardi e un rapporto di copertura di 1,65. Il rendimento medio ponderato si è attestato al 2,376%, con un incremento di 0,08 punti percentuali rispetto alla precedente emissione. Il rendimento massimo è stato del 2,378% e il minimo del 2,373%. Il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,000, mentre l’importo complessivo in circolazione ha raggiunto i 9,47 miliardi di euro.

L’analisi

I risultati evidenziano un solido interesse da parte degli investitori, con richieste ampiamente superiori all'offerta, segno di fiducia nei titoli di Stato italiani.

I rendimenti, leggermente superiori rispetto alle aste precedenti, indicano come il mercato stia ancora calibrando le aspettative rispetto alle future mosse della politica monetaria. Resta quindi alta l’attenzione dei mercati verso il contesto macroeconomico. Le aste odierne confermano comunque il buon posizionamento del debito pubblico italiano sui mercati.