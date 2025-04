Trump: "Valuto l'esenzione dei dazi sulle auto". Borse europee aprono in rialzo | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Continua la guerra commerciale, ma Trump apre a nuove esenzioni dopo quelle - temporanee - su smartphone, chip e pc. A beneficiare dello stop sarebbe il mercato dell'automotive. Una notizia che fa rifiatare le borse.

9.46 - Milano allunga il passo (+1%), bene Stellantis e Leonardo

Allunga il passo Piazza Affari dopo oltre mezz'ora di scambi. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,02% a 35.354 punti, con il differenziale tra Btp e Bund tedeschi in rialzo a 117,4 punti e il rendimento annuo italiano in crescita di 0,4 punti al 3,68%, mentre quello tedesco ne cede 0,2 al 2,5%. L'annunciata tregua per i dazi sull'auto da parte del presidente Usa Donald Trump mette le ali ai piedi a Stellantis (+4,88%), seguita da Leonardo (+3,14%), Iveco (+2,94%) e Fincantieri (+2,16%), in linea con l'andamento del settore della difesa in Europa. Bene Pirelli (+2,77%), Azimut (+2,18%), Prysmian (+2,08%), Mps (+2,04%) e Saipem (+2%). Più cauta Eni (+0,82%), deboli invece i titoli del lusso, da Cucinelli (-2,26%) a Ferragamo (-2,12%) e Moncler (-1,43%) all'indomani della trimestrale deludente di Lvmh, che lascia sul campo oltre l'8% a Parigi. Segno meno anche per Campari (-1,06%), Amplifon (-0,94%) e Terna (-0,73%), poco mossa Snam (-0,1%). Tra i titoli a minor capitalizzazione balzo della Juventus (+6,66%), debole invece Brioschi (-4,71%).

9.22 - Shanghai chiude a +0,15%, Shenzhen a -0,19%

Le Borse cinesi chiudono la seduta contrastate, intorno alla parità, tra le incertezze legate ai dazi di Donald Trump: l'indice Composite di Shanghai segna un rialzo dello 0,15%, a 3.267,66 punti, mentre quello di Shenzhen segna un calo dello 0,19%, a quota 1.899,89.

9.18 - Ftse Mib a +0,7%, traina il comparto auto: Stellantis a +5,04%

In rialzo la borsa di Milano dopo le prime contrattazioni, con il Ftse Mib che sale a +0,70% a 35.252. Bene il settore dell'auto: Stellantis guida il listino a +5,04%, Iveco segna +2,05% e Pirelli +1,96%. Bene Leonardo, che cresce dell'1,92%. Positive le banche: la migliore è Mps, che sale dell'1,64%. Male invece il lusso: Brunello Cucinelli è fanalino di coda a -3,39%, Moncler cede il 3,14%.

9.12 - Europa apre in positivo

Avvio di seduta positivo per le principali borse europee: la migliore è Francoforte, dove il Dax avanza dell'1,03%. Il Ftse 100 di Londra segna +0,58%. A Parigi il Cac registra +0,13%. Bene anche Tokyo, dove il Nikkei ha chiuso a +0,89%. Ieri a Wall Street il Dow Jones ha chiuso a +0,78% e il Nasdaq a +0,64%.

9.08 - Piazza Affari apre in rialzo, Ftse Mib +0,59%

Apre in rialzo Piazza Affari, con il Ftse Mib a +0,59% e 35.212 punti.

8.48 - Borsa di Tokyo: chiude a +0,83% su prospettive dei dazi, bene auto

Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo con l'indice Nikkei che guadagna lo 0,83%, in un contesto di contrattazioni caute a causa della prospettiva di dazi su chip e medicinali, mentre le azioni delle case automobilistiche sono salite dopo le dichiarazioni conciliatorie del presidente Usa Donald Trump sul settore. Nonostante un andamento generalmente calmo delle contrattazioni, le azioni delle case automobilistiche hanno registrato buone performance, come Toyota (+3,69%) e Honda (+3,59%). Sul settore ha influito il fatto che Trump si sia infatti mostrato aperto a un compromesso sulle pesanti maggiorazioni doganali del 25% che hanno penalizzato le importazioni di automobili e componenti per auto negli Stati Uniti nelle ultime due settimane. Mentre i principali gruppi automobilistici americani lanciavano l'allarme sull'impatto sulla loro produzione e sui loro ricavi, il presidente americano si è detto pronto a "valutare come aiutare i produttori", assicurando di non voler "danneggiare nessuno". L'indice più ampio Topix è salito dell'1% a 2.513,35 punti

8.37 - Future europei incerti, mercato cerca bussola nel caos dazi

Segnali di sollievo e nuove frenate sui dazi: si preannuncia incerto l'avvio sulle Borse europee. I contratti sull'Eurostoxx50 sono in frazionale rialzo dello 0,03%, dopo il buon andamento della vigilia, meglio quelli sul Ftse Mib (+0,10%), dopo la seduta in rialzo della vigilia. I mercati da un lato hanno ben accolto la sospensione temporanea dei dazi reciproci Usa su smartphone, computer e altri prodotti di elettronica, dall'altra parte soppesano le parole del presidente Trump che ha sottolineato che comunque i dazi saranno decisi 'prestò. Una spinta al settore auto arriva sempre dal presidente americano, che potrebbe ridurre alcune delle tariffe del 25% sulle auto per attenuarne l'impatto economico. Da seguire, oggi, ancora le trimestrali Usa con i numeri di Bofa e Citi in calendario. In rialzo il petrolio, con il Brent sopra i 65 dollari al barile, dopo la seduta incerta di ieri e con i colloqui Usa-Iran nel week end che hanno aperto uno spiraglio a un possibile allentamento nelle tensioni tra i due Paesi. Sul valutario, biglietto verde sempre sotto pressione, con l'euro a 1,1348 dollari.

6:16 - Dazi, possibile sospensione Usa spinge al rialzo i titoli dei costruttori di auto asiatici

Dal Giappone alla Corea del Sud, le azioni delle case automobilistiche e dei produttori di componenti per auto sono balzate in rialzo stamattina, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito la possibilità di una sospensione temporanea del dazio del 25% precedentemente annunciato per il settore. Gli investitori, sollevati dalla notizia, hanno ricominciato ad acquistare titoli legati all'automotive, soprattutto dopo che il comparto aveva subito pesanti deflussi di capitale all'inizio del mese a causa dei timori legati all'impatto dei dazi e all'inasprirsi della guerra commerciale, che avevano innescato un'ondata di vendite sui mercati globali. In Giappone i titoli di Toyota Motor, Suzuki Motor e Honda Motor hanno registrato un rialzo prossimo al 5%. Anche i produttori di componenti hanno beneficiato delle migliori prospettive del settore: Sumitomo Electric Industries, specializzata in cablaggi, ha conseguito stamattina un rialzo del 6% sulla Borsa di Tokyo. Denso Corporation, secondo produttore mondiale di componenti per auto, ha guadagnato oltre il 5%, mentre Toyota Industries è cresciuta del 4,5%. Gli indici Nikkei e Topix hanno entrambi segnato un incremento di circa l'1%. In Corea del Sud, Hyundai Motor e Kia Motor hanno guadagnato oltre il 4%, mentre l'indice Kospi ha registrato un rialzo più contenuto, pari allo 0,8%. I fornitori Hyundai Mobis e Hyundai Wia hanno guadagnato circa il 3,6%.

0:45 - Trump, valuto esenzione temporanea tariffe su auto

Il presidente Donald Trump ha suggerito che potrebbe temporaneamente esentare l'industria automobilistica dai dazi che aveva precedentemente imposto al settore, per dare ai costruttori di auto il tempo di riorganizzare le loro catene di approvvigionamento. “Sto valutando qualcosa per aiutare alcune case automobilistiche in questo” ha detto Trump ai giornalisti riuniti nello Studio Ovale. Il presidente ha affermato che i produttori di auto hanno bisogno di tempo per spostare la produzione da Canada, Messico e altri paesi. "Produrranno qui, ma serve un po’ di tempo", ha spiegato. Matt Blunt, presidente dell’American Automotive Policy Council, un’associazione che rappresenta Ford, General Motors e Stellantis, ha detto che il gruppo condivide gli obiettivi di Trump di aumentare la produzione interna.

“C'è una crescente consapevolezza che dazi generalizzati sui componenti potrebbero compromettere il nostro obiettivo condiviso di costruire un’industria automobilistica americana prospera e in crescita, e che molte di queste transizioni nelle catene di fornitura richiederanno tempo” ha affermato. Quando Trump annunciò i dazi del 25% sull’industria automobilistica il 27 marzo, li definì “permanenti”.