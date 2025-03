Ursula von der Leyen: "Trasformeremo i risparmi privati in investimenti necessari"

Ascolta ora 00:00 00:00

"L'Europa ha tutto ciò che le serve per prendere il comando nella corsa alla competitività. Questo mese, la Commissione presenterà l'Unione del risparmio e degli investimenti. Trasformeremo i risparmi privati in investimenti necessari. E lavoreremo con i nostri partner istituzionali per farli decollare". Con queste parole la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato su X l’imminente presentazione del progetto di Unione del Risparmio e degli Investimenti, subito dopo l’incontro con Antonio Costa, presidente del Consiglio Ue, Christine Lagarde, presidente della Bce, e Paschal Donohoe, presidente dell’Eurogruppo, in preparazione all'Eurosummit di marzo.

Il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le istituzioni europee: "Lavoriamo insieme per rendere la nostra Ue più prospera, agile e resiliente, per rafforzare la nostra competitività e sicurezza". Costa ha poi aggiunto che l’incontro è stato un’ottima occasione per confrontarsi sui temi economici più urgenti: "Ottimo scambio di opinioni con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde e il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe sui principali temi economici e finanziari in vista delle sedute dell'Euro Summit e del Consiglio Europeo della prossima settimana: Semplificare i processi e ridurre gli oneri amministrativi; Riduzione dei costi energetici, Promuovere un'Unione del risparmio e degli investimenti".

Christine Lagarde, nello scorso settembre, aveva evidenziato quanto l’Unione dei mercati dei capitali sia fondamentale per la resilienza finanziaria europea: "Sostenere la stabilità finanziaria e facilitare la trasmissione della politica monetaria". Secondo la numero uno dell’Eurotower, "un mercato unico dei capitali profondo e integrato" è essenziale anche per finanziare la transizione verde e digitale e garantire ai risparmiatori opportunità di rendimento più elevate. A queste dichiarazioni si sono aggiunte quelle del vice presidente della Bce, Luis de Guindos, che ha sottolineato come l'integrazione economica, l'Unione bancaria e le politiche commerciali e industriali siano ancora incomplete e necessitino di un'accelerazione.

Da tempo, infatti, il Consiglio Ue lavora a un quadro normativo per sviluppare ulteriormente i mercati dei capitali e per diversificare le fonti di finanziamento, ridurre i costi per le imprese e rendere il sistema finanziario più competitivo. L’integrazione dei mercati è vista come una leva per rafforzare la resilienza dell’Eurozona e attrarre investimenti globali, riducendo il divario con altre economie avanzate come quella statunitense.

Von der Leyen ha poi ribadito il messaggio anche nella conferenza stampa per i primi cento giorni del nuovo mandato, confermando l’ambizione della Commissione di

canalizzare i risparmi privati verso progetti strategici per la crescita europea. L’Unione del risparmio e degli investimenti si configura così come uno dei pilastri della nuova strategia europea per rispondere alle sfide globali.