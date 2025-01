"Abbia pietà". "Tono sgradevole". Il monito del vescovo donna e la frecciata di Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

Brusco risveglio dai festeggiamenti post-insediamento per Donald Trump che nel primo giorno del suo secondo mandato ha dovuto ascoltare una predica sgradita durante una cerimonia religiosa. La messa, officiata dal vescovo donna episcopale Mariann Budde, si è svolta alla National Cathedral di Washington alla presenza non solo del presidente e della moglie Melania ma anche della sua famiglia, del suo vice e della sua consorte e dello speaker della Camera Mike Johnson. “ Nel nome di Dio ”, ha detto Budde, “ le chiedo di avere misericordia nei confronti di chi ora nel nostro Paese è spaventato ”.

Il vescovo ha precisato di riferirsi ai bambini che “ hanno paura che i loro genitori vengano portati via ” e ai “ gay, lesbiche e ragazzi transgender in famiglie democratiche, repubblicane e indipendenti, alcuni dei quali temono per la loro vita ”. La funzione religiosa alla National Cathedral è il rito finale previsto per l’insediamento di un nuovo presidente e fa parte di tale tradizione da circa un secolo. Budde ha dichiarato al Washington Post di aver " abbozzato e riscritto " il sermone considerandolo “ una responsabilità tremenda che assumo con umiltà e preghiera ”.

Al vescovo, che ha ascoltato con attenzione il discorso d’inaugurazione del tycoon, non devono essere sfuggiti i passaggi durante i quali il 47esimo presidente ha annunciato la linea dura contro l’immigrazione (o le sue decine di ordini esecutivi) e ha affermato di essere stato “ salvato da Dio per rendere di nuovo grande l’America ”. Budde, rivolgendosi direttamente al miliardario, ha detto quindi che “ la stragrande maggioranza degli immigrati non sono criminali ” ricordando che queste persone “ lavorano nelle nostre fattorie, puliscono le nostre case e i nostri uffici, lavorano negli impianti del pollame e della carne, lavano i piatti dopo che ceniamo nei ristoranti e fanno il turno di notte negli ospedali ”.

In effetti, non è la prima volta che il vescovo si scaglia contro il repubblicano. Lo aveva già criticato quando, durante le proteste per la morte dell'afroamericano George Floyd nel 2020, Trump aveva usato la chiesa episcopale di St. John a Washington come sfondo per una foto con una bibbia in mano. All'epoca Budde condannò pubblicamente l'evento, dichiarando che il presidente aveva sfruttato il luogo sacro per fini politici senza informare o consultare la diocesi. Nonostante ciò, Trump e gli altri partecipanti alla cerimonia di ieri sono comunque rimasti sorpresi. Infatti, a giudicare dal video della messa, il tycoon ha alzato gli occhi al cielo mentre Melania lanciava sguardi che tradivano disapprovazione.

Nelle scorse ore i massimi dirigenti della comunità episcopale si sono uniti all'appello di Budde pubblicando una lettera in cui contestano gli ordini esecutivi approvati dal repubblicano in materia di immigrazione. Ai giornalisti che gli chiedevano un commento Trump ha risposto di non ritenere che " sia stata una buona predica " e di non aver apprezzato il “ tono sgradevole ” usato nei suoi confronti. “ Lei e la sua chiesa dovrebbero scusarsi ”, ha aggiunto The Donald.

la persona che ha pronunciato questo sermone dovrebbe essere aggiunta alla lista delle deportazioni

Un’opinione che sembra essere condivisa dal suo partito. A tal proposito basta leggere quanto scritto su X dal deputato del Gop Mike Collins: “”.