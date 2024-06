Danimarca, premier Mette Frederiksen aggredita e picchiata: arrestato un uomo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il primo ministro danese, Mette Frederiksen, è stato aggredito in strada nella Capitale, a Copenaghen. L'episodio è avvenuto in piazza Kultovet, nel cuore della città, dove Frederiksen è stata picchiata a un uomo che l'ha avvicinata con un pretesto. Il primo ministro non si trova in attuale pericolo di vita ma, riferiscono fonti a lei vicine, è sotto choc. Il primo ministro sarebbe stato colpito con una scarica di pugni prima che intervenissero la scorta e la polizia.

Ancora non sono stati resi noti i motivi dell'aggressione ma l'uomo è sotto interrogatorio da parte della polizia danese. Il premier si trova ricoverato per accertamenti ma le sue condizioni non destano preoccupazione nei medici. Solo ieri, Mette Frederiksen si trovava in Normandia per le celebrazioni degli 80 anni dello sbarco Alleato. È alla guida del Paese dal 2019, in testa a una coalizione di centrosinistra. È a capo del partito socialdemocratico locale e nel pomeriggio di oggi era stata protagonista di un evento elettorale in città con Christel Schaldemose, candidata alle elezioni europee.

Nonostante piazza Kultovet sia il centro della Capitale danese, nessuno avrebbe visto nulla. Nessun presente si sarebbe accorto che si stava consumando una aggressione, eppure sono tantissime le attività commerciali che si affacciano sulla piazza, così come i ristoranti e i locali cittadini. Nonostante la pressione dei media locali, le autorità non hanno reso noti i dettagli dell'aggressione e nemmeno l'identità dell'uomo che ha picchiato Frederiksen.