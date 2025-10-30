Altri guai per Starmer: la ministra del Tesoro ha violato la legge sugli affitti

Altri guai per il premier britannico Keir Starmer. La cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves ha ammesso un’irregolarità amministrativa nella gestione del proprio immobile di famiglia a Dulwich, nel sud di Londra. La ministra delle Finanze non aveva richiesto la licenza di locazione necessaria quando, lo scorso anno, ha deciso di affittare la propria abitazione dopo essersi trasferita al numero 11 di Downing Street, residenza ufficiale del titolare del Tesoro.

L’inchiesta del Daily Mail ha innescato un acceso dibattito politico. La Reeves ha parlato di “errore involontario” e ha presentato le proprie scuse in una lettera a Starmer, che ha espresso pieno sostegno alla sua ministra. Dopo aver consultato l’advisor indipendente sir Laurie Magnus, responsabile della supervisione del codice di condotta dei membri del governo, Starmer ha precisato che “la questione può dirsi chiusa”, poiché la Reeves ha chiarito la situazione e avviato immediatamente la procedura per ottenere la licenza mancante.

L’agenzia immobiliare Harvey Wheeler, incaricata della locazione dell’immobile, ha a sua volta riconosciuto la propria responsabilità e si è scusata con la ministra per non aver richiesto la documentazione necessaria. Nonostante ciò, le opposizioni hanno chiesto ulteriori verifiche. La leader conservatrice Kemi Badenoch ha sollecitato “l’immediato avvio dell’indagine negata”, sostenendo che un membro del governo non possa restare in carica “se viola le regole”. La vice leader dei Liberal Democratici Daisy Cooper ha dichiarato: "A poche settimane dalla presentazione del bilancio, questo rischia di minare seriamente la fiducia in questo governo e nella sua capacità di concentrarsi sui compiti urgenti da svolgere".

Secondo quanto riferito da fonti locali, la Reeves potrebbe comunque incorrere in una sanzione da parte del consiglio municipale di Southwark, che prevede un contributo di 945 sterline per il rilascio della licenza di locazione. Il caso arriva in un momento politicamente delicato per il governo laburista. Poco meno di due mesi fa, Angela Rayner si era dimessa dai suoi incarichi di vicepremier e ministra per l’Edilizia, dopo la controversia fiscale legata all’acquisto di una seconda casa.

La situazione di Reeves assume un rilievo particolare mentre la cancelliera si prepara a presentare la manovra finanziaria del 26 novembre, incentrata su misure di risparmio e possibili aumenti fiscali per colmare un deficit stimato tra 20 e 30 miliardi

di sterline. Alcuni osservatori ritengono che la ministra possa trovarsi in difficoltà nel chiedere nuovi sacrifici ai cittadini dopo aver ammesso una violazione, seppur di natura amministrativa, delle norme sugli affitti.