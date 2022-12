"Assalteranno il Congresso". Ma l'Fbi ignorò la soffiata: il giallo

Un messaggio interpretato come una vera e propria " chiamata alle armi " davanti a Capitol Hill. Il 19 dicembre 2020, il giorno in cui l'allora presidente Donald Trump inviò il controverso tweet nel quale chiedeva ai suoi sostenitori di organizzare una protesta "selvaggia" a Washington, Dc, il 6 gennaio successivo, una delle fonti riservate dell'Fbi avvertì il Bureau che la destra trumpiana considerava il messaggio del magnate " una chiamata alle armi ", secondo una mail visionata da Nbc news. La fonte, che ha fatto trapelare la mail a condizione di anonimato, aveva dunque avvertito i federali che una potenziale minaccia alla sicurezza si sarebbe verificata il 6 gennaio 2021, giorno dell'assalto a Capitol Hill. " Trump ha twittato ciò che le persone di destra stanno considerando una chiamata alle armi a Washington il 6 gennaio ", ha scritto la fonte confidenziale nel pomeriggio del 19 dicembre.

Quel messaggio ignorato dall'Fbi

Le informazioni che la fonte ha inviato al Bureau nelle settimane precedenti l'assalto a Capitol Hill da parte dei sostenitori di Trump, sono tratte da varie affermazioni apparse forum sui social media dell'universo Maga: discussioni sulla guerra civile, discorsi sull'impiccagione di traditori e appelli alle milizie a prendere le armi contro i traditori della patria. " Dobbiamo tutti unire le forze ed essere pronti a lasciarci alle spalle le nostre vite ", ha scritto un'estremista Maga in un messaggio trasmesso all'Fbi dalla fonte confidenziale. " Dobbiamo unire le risorse e combattere come se non ci fosse un domani! La Costituzione è ancora viva e dobbiamo preservarla. Il sangue è il prezzo della libertà ". La stessa fonte ha affermato di aver " messo insieme centinaia di pagine di rapporti nelle due settimane precedenti il ​​​​6 gennaio " per l'Fbi, nei giorni precedenti l'attacco.

Messaggi che, tuttavia, sono stati ampiamente ignorati dai federali. Eppure non era difficile ipotizzare ciò che poi è accaduto: bastava farsi un giro nei forum sopra menzionati per provare quantomeno a rafforzare le misure di sicurezze al Campidoglio e prevenire ciò che era tutt'altro che inevitabile. La vera domanda è: perché l'Fbi ha ignorato questi messaggi? Negligenza? O c'è dell'altro? Come cio riportato dal Washington Post, nei giorni precedenti l'attacco l'Fbi aveva peraltro diramato un rapporto in cui si avvertiva che alcuni estremisti si sarebbero recati nella capitale il 6 gennaio con piani "di guerra".

Le accuse contro Trump

Nel frattempo, il comitato della Camera che indaga sull'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 ha concluso l'udienza pubblica finale e ha deciso, all'unanimità, di deferire alla giustizia Donald Trump per almeno quattro reati gravissimi: aver assistito o aiutato un'insurrezione, aver ostruito il Congresso nella certificazione della vittoria di Joe Biden, aver cospirato per rendere false dichiarazioni (al governo federale) e per frodare gli Stati Uniti. Che cosa significa questo? Come sottolinea la Cnn, il Dipartimento di Giustizia sta già indagando sull'ex presidente nella sua vasta indagine sul 6 gennaio. I deferimenti sono in gran parte di natura simbolica. Il comitato non ha poteri in tal senso e il Dipartimento di Giustizia non ha bisogno di un deferimento da parte del Congresso per indagare sui crimini. Ha però un grande valore politico e potrebbe minare la corsa presidenziale di Trump nel 2024.