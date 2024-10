Biden elogia l'Italia e la Meloni: cosa ha detto sul G7

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarà anche per ingraziarsi la platea, ma non capita tutti i giorni di sentire un presidente degli Stati Uniti parlare così bene di un altro Paese. Nel corso di un intervento ad un evento alla Casa Bianca in cui si celebrava il mese del patrimonio italo-americano (Italian American Heritage Month) Joe Biden ha tenuto a far sapere che "la presidenza italiana del G7 è notevole".

Biden ha aggiunto anche altre parole al miele: "Sono notevoli i contributi di lunga data dell’Italia alla sicurezza transatlantica attraverso la Nato e la loro forte leadership nell’Unione europea. Il ruolo dell’Italia sulla scena globale è importante, non solo per l’America ma per il mondo".

Nel suo discorso il presidente ha voluto citare un grande italiano, l'artista Michelangelo, per descrivere quanto hanno saputo fare gli italoamericani negli Stati Uniti. "Michelangelo ha detto di avere visto un angelo nel marmo, e di averlo scolpito fino a quando non l’ho liberato. Per me, questa è l’essenza di ciò che gli italoamericani hanno fatto al nostro Paese per tutta la nostra storia. Ci hanno scolpito fino a quando non ci hanno liberato". Parole bellissime, con cui idealmente Biden ha unito il genio di Michelangelo a tutti gli italiani che, coi loro sacrifici, hanno contribuendo a fare grande gli Stati Uniti.

Biden ha tenuto anche a sottolineare il concerto di Andrea Bocelli alla Casa Bianca: "Si è esibito con suo figlio e sua figlia come se fossero un coro di angeli. Sono stati incredibili. Con il loro talento dato da Dio, la famiglia Bocelli ha toccato i nostri cuori, ha trafitto le nostre anime e ha incarnato lo spirito e la bellezza di tutto ciò che ci collega come persone".

Il presidente Usa ha avuto parole di apprezzamento per la comunità italoamericana che "eccelle in tutti gli aspetti della vita americana", ricordando al contempo "la discriminazione" a cui furono soggetti i "vostri antenati, come i miei", ricordando le proprie origini

irlandese. A presentare il presidente agli invitati alla Casa Bianca, tra i quali l'ambasciatrice italiana a Washington, Mariangela Zappia, è stata la first lady, che com'è noto è italoamericana.