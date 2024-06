Il pubblico, i bloc notes e le pause: tutte le regole per il duello tv tra Biden e Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci hanno impiegato settimane per accordarsi sul loro primo duello televisivo, ma adesso Joe Biden e Donald Trump devono accettare le regole del gioco per il loro primo scontro di questa campagna per le elezioni Usa, che andrà in onda il prossimo 27 giugno sulla Cnn.

Innanzitutto, niente pubblico, dunque, nessuna tifoseria. Ma soprattutto, richiesto un grande sforzo di memoria, concentrazione, preparazione e di improvvisazione per i duellanti: niente appunti preparati da casa per fare i primi della classe. Vietati anche tutti i tipi di contatti con lo staff durante i break pubblicitari. L'emittente americana rende noto che il dibattito, che sarà moderato da Jake Tapper e Dana Bash ad Atlanta, durerà 90 minuti, con due pause pubblicitarie.

Ai candidati - che hanno accettato le regole stabilite dal network quando hanno acconsentito al match televisivo lo scorso maggio - verrà attribuito il podio con una monetina, e i loro microfoni saranno spenti quando non sarà il loro turno di parola: è ancora troppo vivo il ricordo di Biden costretto a sbottare, chiedendo a Trump di "stare zitto", nel loro primo duello della campagna del 2020. Il microfono spento servirà, dunque, a evitare di interrompere l'avversario, disturbare la diretta ma soprattutto registrare commenti sotto i denti. Sul podio avranno a loro disposizione solo una penna, un bloc notes per scrivere e una bottiglietta d'acqua.

La Cnn ha precisato che i relatori, Jake Tapper e Dana Bash "utilizzeranno tutti gli strumenti a loro disposizione per rispettare i tempi e garantire una discussione civile". L'assenza di pubblico (formula preferita da Joe Biden, pare) segna una differenza con i precedenti dibattiti, organizzati tradizionalmente da una commissione apposita, secondo un modello dal quale entrambi i candidati hanno deciso di prendere le distanze negoziando direttamente con i network le regole per i duelli tv. Dopo quello di fine giugno sulla Cnn, i due candidati si sfideranno in un altro dibattito il 10 settembre sulla Abc.

Per soddisfare i requisiti della Cnn per il dibattito, i candidati dovranno essere in regola con i parametri delineati nell'articolo 2, sezione I, della Costituzione degli Stati Uniti per ricoprire la carica di presidente. Sia Biden che Trump soddisfano questi requisiti, così come gli sfidanti minori. Il passaggio costituzionale stabilisce, infatti, che nessuna persona che non sia un cittadino degli Stati Uniti può essere eletta alla carica di presidente; né potrà essere eletta alcuna persona che non abbia raggiunto l'età dei trentacinque anni e che non sia stata per almeno quattordici anni residente negli Stati Uniti. Inoltre, i partecipanti dovranno inoltrare una dichiarazione formale di candidatura alla commissione elettorale federale, cosa che hanno fatto entrambi.

Come raccontavamo da queste colonne il 15 maggio scorso, era stato un post su X di Biden a scatenare la polemica. "Donald Trump ha perso due dibattiti contro di me nel 2020", accusando l'avversario di non essersi più presentato a un dibattito da allora.

Un'occasione troppo ghiotta per non affondare il coltello nella piaga, ribadendo come l'avversario dovrebbe essere, ovvero il giorno della settimana nel quale, di solito, non si svolgono le udienze nel processo di New York all'ex presidente. Trump gli aveva risposto su Truth, il suo social del cuore, dichiarandosi "pronto alla baattaglia".