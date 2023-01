Caos in Brasile: i sostenitori di Bolsonaro all'assalto del Parlamento

Brasile nel caos a una settimana dall'insediamento del nuovo presidente, Lula, per il suo terzo mandato. I sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro, che da tempo contestano il ritorno della Sinistra del Partito dei Lavoratori al potere, hanno invaso nella giornata odierna il Palazzo del Planalto, sede del governo e della Corte Suprema nella capitale Brasilia.

L'ex presidente è da tempo assente dal dibattito pubblico e si limita da giorni a postare su Twitter una serie di pillole riguardanti i risultati del suo mandato. Ha accettato nei fatti la transizione ma negato di legittimarla presentandosi all'insediamento di Lula l'1 gennaio scorso. Bolsonaro e l'ex vicepresidente Hamilton Mourao non hanno passato direttamente le consegne a Lula e al suo vice, il veterano dell'Opus Dei Gerardo Ackim, anima moderata della Sinistra brasiliana, aprendo di fatto una crisi di legittimità.

Nessun invito esplicito, ma da giorni migliaia di sostenitori dei gruppi pro-Bolsonaro si sono accampati fuori dalle caserme di tutto il Brasile chiedendo a gran voce l'intervento militare contro la Sinistra. Di fronte al rifiuto delle forze armate, saldamente democratiche e i cui nuovi vertici sono stati scelti da Lula, oggi proprio dal quartier generale dell'esercito un capannello di ultrà bolsonaristi è arrivato marciando alla Piazza dei Tre Poteri, che ospita la corte suprema, il palazzo presidenziale e il congresso.

Dapprima a essere sfondata è stata la sede del Parlamento. In seguito, le immagini apparse su Twitter hanno mostrato che i sostenitori di Bolsonaro erano arrivati anche oltre le soglie del palazzo presidenziale. Le immagini diffuse da André Janones, compagno di Lula nel Partito dei Lavoratori, sono in tal senso indicative.

Rodrigo Rangel, noto commentatore politico brasiliano, e Alejandro Alvarez, giornalista e cronista specializzato in America Latina, hanno paragonato l'assalto dei bolsonaristi ai fatti di Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Stessa matrice, la destra populista. Stesso obiettivo, la negazione di un esito elettorale. Stesso risultato, la mortificazione di una democrazia piagata dalle fratture interne.

Bolsonaro supporters attacking federal buildings in Brasilia. National Congress and the Planalto Palace, the seat of executive power, both broken into. Images of shattered windows and ransacked workspaces, all painfully reminiscent of Jan. 6. pic.twitter.com/esvFYE0HcC — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) January 8, 2023

Il simbolo identificativo degli assalitori è la maglia verdeoro della nazionale brasiliana di calcio, adottata dai bolsonaristi come identificatore collettivo. La polizia ha reagito agli assalti dei manifestanti usando spray e lacrimogeni, ma non ha utilizzato ad ora il guanto di ferro. In larga parte dei video apparsi su Twitter si vede la corsa folle dei manifestanti oltre le barriere e i cordoni di sicurezza che proteggono i palazzi istituzionali.

Mentre scriviamo non è ancora arrivata alcuna presa di posizione del convitato di pietra di queste proteste, l'ex presidente Bolsonaro. Che da tempo segue una strategia ambigua: dichiararsi ex presidente senza riconoscersi sconfitto. Da senatore per il Rio Grande do Sul, ha parlato oggi l'ex vicepresidente Mourao, che a Veja ha difeso i risultati del governo Bolsonaro, definito vecchio e revanscista l'esecutivo di Lula e citato anche il fatto che molti bolsonaristi si appellino all'estromissione politica di Lula con la forza: "Sfortunatamente, una parte della popolazione non può accettare che le soluzioni del passato non si adattino al presente. Così, hanno iniziato a chiedere che le Forze Armate risolvano un problema politico, non militare". Il Brasile sprofonda, una volta di più, nell'incertezza senza che i facinorosi che negano l'esito democratico del voto di ottobre siano disarmati o legittimati dalla parte che pretendono di rappresentare, il cui imbarazzo si nota palesemente. La destra brasiliana controlla la maggioranza relativa dei voti alla Camera e al Senato e ha aumentato i consensi rispetto al 2018. I facinorosi rischiano, in primo luogo, di danneggiare la loro stessa parte. Come accaduto per l'immagine del Partito Repubblicano due anni fa negli Usa dopo i fatti di Capitol Hill.