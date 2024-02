Trump scrive a Melania per San Valentino: cosa rivela il biglietto di The Donald

È vero che l'amore può fare miracoli, ma nel giorno di San Valentino, la festa degli innamorati difficile pensare ad un Donald Trump così romantico da scrivere una lettera d'amore alla moglie Melania, con cui i rapporti da tempo non sono proprio tutti rose e fiori. Ed invece è proprio così, anche se non completamente.

Amore ma anche interessi elettorali

" Cara Melania, ti amo. Anche dopo ogni singola incriminazione, arresto e caccia alle streghe, non ha mai lasciato il mio fianco - ha scritto l'ex presidente - mi hai sempre aiutato ad affrontare ogni cosa. Io non sarei l'uomo che sono oggi senza la tua guida, gentilezza ed affetto. Sarai sempre importante per me ".

Qualsiasi donna sarebbe felicissima a ricevere una lettera con queste parole, forse però se avesse scelto di farlo in privato sarebbe stato meglio. Perché è vero che Donald Trump lo ha scritto, ma inviando una mail ai suoi sostenitori. Questa mail, contiene tre pulsanti che in realtà portano a una pagina per effettuare donazioni a favore della sua campagna elettorale oltre ad avere la possibilità di inoltrarla comunque alla ex firts lady.

Come sono ora i loro rapporti

La lettera d’amore, a sfondo elettorale, è il più perfetto esempio degli attuali rapporti tra Donald e Melania Trump, amore in apparenza e interessi in realtà. Almeno questo è il pensiero di un recente articolo del National Enquire a cui "fonti ben informate" hanno rivelato che i due stiano vivendo un matrimonio di apparenza, perfetto a favore di telecamere anche se i due appaiono raramente insieme.

Sempre secondo queste fonti, il matrimonio è privo di qualsiasi legame emotivo. " La coppia -si legge - non condivide spesso momenti intimi ", in quella particolare arte americana di guardare "sotto le lenzuola" dei grandi personaggi sia della politica che del mondo dello spettacolo.

Il ruolo di Melania

Sarebbe solo quello di aiutare il marito a mantenere l'aspetto di una famiglia felice e sostenere la sua ambizione di tornare per la seconda volta alla Casa Bianca. " In parole povere, Donald è con Melania perché la sua presenza potrebbe aiutarlo a vincere di nuovo la presidenza . - dice sempre la stessa fonte - Lei fornisce un alibi 'presente' che lui non sia in realtà un traditore seriale ".

Il futuro impegno

Sono addirittura già circolate notizie su quale sarebbe il ruolo di Melania in caso di vittoria alle prossime elezioni. Nell'accordo stipulato lei dovrebbe partecipare sempre alle apparizioni ufficiali, inclusi gli eventi elettorali e le cene. " Trump è così certo che diventerà nuovamente presidente tanto di aver stipulato un nuovo accordo con la moglie per intensificare le sue presenze durante le occasioni ufficiali ", scrive anche Page Six.

Melania, dovrà essere sia più presente che preparata e non potrebbe più defilarsi come in passato allo scopo di seguire suo figlio Barron che ora ha 17 anni. " Si rende conto - si legge - che è giunto il momento di assumere il rango delle first lady storiche e lasciare il segno. Si sente più preparata per il suo potenziale ruolo per la seconda volta ". E quello di "lasciare il segno" sarebbe l'unica cosa a convincerla ad accettare l'accordo e il compito.

La terza rinegoziazione dell'accordo matrimoniale

Sarebbe questa la terza volta che l'ex first lady rinegozierebbe i termini del suo matrimonio e questa volta la sua preoccupazione sarebbe quella di aumentare "il potere" di Barron anche nei confronti degli altri figli di Trump. Questo terzo contratto si sarebbe comunque reso necessario per impedire a Melania di divorziare a causa dei recenti scandali del marito. " Melania aveva praticamente fatto le valigie, ma Donald ha fatto delle concessioni e ha rinegoziato il loro accordo prematrimoniale per convincerla a restare. Ora lei riceverà un pagamento garantito di 100 milioni di dollari ".

La morte della madre

A parte queste speculazioni, di cui ovviamente non si hanno certezze ma solo ipotesi, Melania sta passando un momento molto triste per la perdita della madre Amalija Knavs, morta all'età di 78 anni dopo una lunga battaglia con una malattia che è non è stata resa nota. Al funerale era presente tutta l'intera famiglia Trump, compresa la figlia di Donald Ivanka e suo marito, Jared Kushner. Presenti anche altri repubblicani di alto profilo, come i senatori Lindsey Graham e Rick Scott.