"Che il 4 maggio sia con voi". Prima il Papa, ora Trump diventa pure un jedi

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo aver fatto discutere per il fotomontaggio in cui compariva vestito da Papa, Donald Trump torna a sorprendere nel giorno dedicato a Star Wars, mostrandosi con le sembianze di un guerriero Jedi.

La nuova foto è stata ancora una volta pubblicata sull'account X della Casa Bianca. Nell'immagine il presidente Usa, con lo sguardo minaccioso, è vestito come uno dei celebri guerrieri di Star Wars, è dotato di possenti muscoli ed impugna una spada laser. "Buon 4 maggio a tutti, compresi i Lunatici della Sinistra Radicale che stanno lottando con tutte le loro forze per riportare nella nostra Galassia Signori dei Sith, Assassini, Signori della Droga, Prigionieri Pericolosi e i ben noti membri della gang MS-13. Non siete la Ribellione, siete l'Impero. Che il 4 maggio sia con voi ", è il messaggio che accompagna l'immagine.

Un post che farà sicuramente parlare, come quello di pochi giorni fa, in cui Trump era vestito da Papa, e indicava se stesso come prima scelta durante il Conclave per l'elezione del nuovo Pontefice.

Di sicuro, il presidente ha voluto prendere parte alla ricorrenza di oggi e l'occasione è stata ottima per lanciare uno dei suoi attacchi. Il 4 maggio, a partire dal 2011, si celebra lo Star Wars Day, una giornata commemorativa dedicata alla celebre saga ideata da George Lucas. Un vero e proprio cult in tutto il mondo, particolarmente sentito dal popolo americano. La data 4 maggio non è stata scelta a caso. Vi è infatti una certa assonanza fra le frasi pronunciate in lingua inglese. "May the Force be with you" , ossia "Che la Forza sia con te" , epica citazione di Star Wars, diventa "May the fourth be with you" , ovvero " Il quattro maggio sia con te".

Tanti i commenti sotto il post

C'è un'influenza di Musk qui

di Trump. Qualcuno corre a correggere il colore della spada, che dovrebbe essere azzurro, non rosso (rosso è il laser delle spade dei Sith), altri scherzano. "", commenta qualcuno.