Cia, spie incapaci ma ora si cambia

Il nuovo direttore della CIA nominato da Trump, John Ratcliffe, ha dichiarato di volere agenti che siano «disposti ad andare in posti dove nessun altro può andare e a fare cose che nessun altro può fare». Si potrebbe pensare che qualsiasi funzionario dell'Intelligence risponda a questi requisiti minimi, ma diversi direttori della CIA nel corso degli anni hanno lamentato l'assenza o quasi di figure del genere.

Eppure Ratcliffe è ora sotto un furioso attacco da parte degli amici della CIA accuratamente coltivati nei media (le relazioni con i media, Hollywood compresa, sono l'abilità principale della CIA), con David Ignatius del Washington Post in testa: «Il passo falso più pericoloso della Casa Bianca». In sostanza, accusano Ratcliffe di aver sgarbatamente mostrato la porta proprio alle persone di cui ha bisogno. In realtà bisogna sperare che moltissimi se ne vadano, perché la triste verità è che la CIA è singolarmente priva di persone disposte e capaci di servire in qualsiasi posto «dove nessun altro può andare».

La CIA ha molti effettivi all'estero - troppi, probabilmente - ma prestano servizio in «stazioni», un termine drammatico per uffici perfettamente normali che fanno parte delle cancellerie del Dipartimento di Stato all'estero. È lì che lavorano gli agenti della CIA, sotto gli occhi del servizio di sicurezza del Paese ospitante, che può tenerli sotto costante osservazione, come accade in Cina, Russia e altri Paesi. Per questo non possono «fare ciò che nessun altro può fare».

Tuttavia, la CIA ha un'altra categoria di funzionari che si sforza di travisare, persone disposte a fare «ciò che nessun altro può fare», in luoghi dove nessun altro può andare: i NOC, i «funzionari di copertura non ufficiali», che non vivono in alloggi diplomatici e non lavorano in uffici diplomatici, ma vivono in proprietà che affittano (o comprano, se possono), fingendosi uomini d'affari, pensionati, artisti o qualsiasi altra cosa che sembri abbastanza innocua. Allora perché Ratcliffe chiede ciò che la CIA ha già? Dopotutto, i NOC sembrano fare al caso nostro, e la CIA fa certamente del suo meglio per mantenere segreta la loro vera identità - alcuni anni fa i suoi funzionari fecero un gran chiasso quando l'identità di un NOC fu compromessa nel corso di una controversia politica.

La parte mancante è quella importante: la parte che riguarda «l'andare dove nessun altro può andare», perché il più ultra-segreto di tutti i segreti della CIA è che i NOC prestano servizio solo in Paesi molto sicuri, veri e propri alleati degli Stati Uniti, o se non alleati, in ogni caso Paesi che non rinchiuderebbero un NOC, tanto meno lo torturerebbero: in altre parole, Paesi in cui giornalisti, turisti e zie nubili viaggiano tutti i giorni in sicurezza.

Ci sono stati casi - in realtà molto pochi - di cittadini statunitensi reclutati per visitare Paesi pericolosi, compreso un caso che conosco e che si è concluso con la scomparsa e la probabile morte. Ma non si trattava di un ufficiale della CIA addestrato e disposto a rischiare tutto per il Paese, bensì di un anziano gentiluomo assunto per questo lavoro, per il quale non era affatto qualificato, tanto che, se non fosse inciampato subito, non avrebbe comunque potuto scoprire alcun segreto.

In altre parole, la CIA non dispone di veri e propri agenti sotto copertura, effettivi realmente addestrati che possono entrare in Paesi stranieri di interesse sia di nascosto, cioè attraverso punti di ingresso legali ma con una falsa identità, sia in modo clandestino attraverso le montagne, o nuotando sulle spiagge, o forse semplicemente attraversando un bosco, per poi emergere nelle tranquille retrovie in piena vista ma con una falsa identità che non fa suonare alcun campanello d'allarme. Senza l'uno o l'altro, la CIA non può disporre di agenti addestrati in Paesi ostili, uomini che per essere utili nella copertura di intelligence non devono essere esposti a rischi, neppure moderati.

Prendiamo ad esempio l'Iran, che la CIA considera territorio negato perché non ci sono sedi diplomatiche statunitensi, anche se non c'è modo che le Guardie Rivoluzionarie, l'esercito regolare o la gendarmeria possano sorvegliare 5.894 chilometri di confini terrestri contro le infiltrazioni. In realtà so che è facile attraversare il confine con l'Iran senza incidenti e notoriamente il Mossad entra ed esce dall'Iran a suo piacimento per mettere a segno i suoi spettacolari exploit.

Si potrebbe ragionevolmente sostenere che gli Stati Uniti sono abbastanza potenti da non aver bisogno di tali exploit. Eppure la CIA ha ancora assolutamente bisogno di operare in Iran (come in Cina e in Russia), per fare qualcosa di molto meno impegnativo degli omicidi, ma più utile nel lungo periodo: verificare gli «asset». Prendiamo ad esempio quel medico di Isfahan che è stato reclutato durante una visita a Francoforte. Prima di tornare a casa ha accettato di inviare le informazioni ricevute dal figlio ingegnere nucleare, o forse ufficiale delle Guardie Rivoluzionarie, in cambio di denaro depositato in una banca di Francoforte che potrà spendere in occasione delle sue visite. Non c'è bisogno di essere James Bond per recarsi a Isfahan, una destinazione turistica di prim'ordine per visitatori stranieri, e una volta lì è sufficiente recarsi nella strada dove il medico ha il suo ufficio per verificare che il medico esista...

Il motivo per cui John Ratcliffe sta facendo la cosa giusta, «lasciando andare» il maggior numero di persone possibile mentre inizia ad assumere, è che politiche di reclutamento fondamentalmente sbagliate hanno riempito la CIA di ufficiali che non hanno l'attitudine operativa e non sono analisti efficaci con un vero «feeling» con i Paesi loro assegnati. Naturalmente è richiesto molto di più delle semplici conoscenze linguistiche, ma queste sono davvero il punto di partenza essenziale. Ma è qui che iniziano i problemi: con l'assenza di competenze linguistiche nella CIA (il suo celebre guru dell'Iran non ha mai imparato il farsi, il direttore della CIA di Obama, che ha iniziato imparando l'arabo al Cairo e ha prestato servizio nel mondo arabo, mi ha detto di attenermi all'inglese). E il motivo non è che gli americani sono notoriamente pigri quando si tratta di imparare le lingue.

No, il problema della selezione è una ferita autoinflitta, cosa che non sono riuscito a capire per molti anni, nonostante abbia lavorato a stretto contatto con un direttore della CIA, collaborato con un altro e sia stato amico di un terzo. È stato solo quando la mia assistente di ricerca, davvero straordinaria, che ha poi avuto una splendida carriera governativa in un altro settore del governo, ha fatto domanda per entrare nell'Agenzia su mio suggerimento (conosceva molto bene due lingue difficili) - per poi essere respinta molto presto - che ho scoperto perché la CIA non riusciva a trovare né buoni operatori né buoni analisti. Era il metodo inflessibile della CIA per esaminare i candidati: i colloqui non avvenivano con operatori esperti né con analisti competenti, né all'inizio né alla fine del processo.

Al contrario, dovevano riempire moduli di sicurezza di tutte le pagine necessarie per elencare ogni luogo in cui avevano vissuto dalla nascita, o dormito anche solo per una notte, e ogni persona con cui avevano avuto rapporti di qualsiasi tipo, come inquilino o padrone di casa, datore di lavoro o dipendente, parente, amico o amante... anche solo per una notte.

La maggior parte degli uomini della sicurezza che ho incontrato erano mormoni, gente disciplinata che non beve alcolici, né caffè o tè, oppure erano cattolici originari dell'Europa centrale - non ne ricordo nemmeno uno di origine irlandese o italiana. Per questo motivo, il tipo di giovane americano che vuole vedere il mondo, iniziando magari con un «anno all'estero» prima di prendersi un po' di tempo per visitare Paesi interessanti, trovando amici e amanti lungo la strada, e magari un lavoro per un po', imparando così una o due lingue di conversazione, è stato cortesemente ma fermamente eliminato molto presto nel processo di selezione, una volta emerso che in realtà non poteva ricordare tutti gli indirizzi postali che aveva avuto, né tutti gli amici che aveva incontrato a Londra o a Kathmandu, o i secondi nomi di tutti i partner.

Al posto di questa complessità ingestibile per un processo di sicurezza, l'Agenzia ha preferito persone nate nello Utah, cresciute nello Utah, che hanno studiato in un college dello Utah, che hanno sposato un coniuge dello Utah e che poi hanno fatto domanda per entrare nella CIA senza incontrare difficoltà nella compilazione dei moduli.

In teoria, qualsiasi altro Stato potrebbe servire altrettanto bene, ma la Chiesa mormone dello Utah manda missionari in tutto il mondo, giovani molto simpatici, che imparano un po' di lingua e, a differenza del mio assistente di ricerca, superano il processo di sicurezza.

Ecco perché la formulazione di John Ratcliffe è così azzeccata, così come la sua ansia di fare spazio a operatori seri e analisti perspicaci licenziando chi non ha talento.