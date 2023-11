"È un egoista": il Wall Street Journal stronca Biden che crolla nei sondaggi

Un compleanno "dolceamaro" per il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che domani, lunedì 20 novembre, festeggerà 81 anni. Quando manca un anno alle elezioni presidenziali del 2024, il presidente uscente è considerato dalla stragrande maggioranza degli americani troppo vecchio per completare un secondo mandato, mentre crescono i dubbi sulla sua tenuta psico-fisica tra una serie infinita di gaffes e un profondo senso di insicurezza e confusione che l'inquilino della Casa bianca ormai trasmette ogni volta che prende parola in pubblico. Secondo un sondaggio dell'Associated Press di agosto, il 77% degli americani afferma che è troppo vecchio per un altro mandato, tra cui il 69% dei democratici, il 74% degli indipendenti e l'89% dei repubblicani.

Uno scenario da incubo certificato anche da un editoriale di fuoco del Wall Street Journal che ha bollato la sua decisione di correre anche nel 2024 come un atto di "profondo egoismo". In un editoriale firmato dal board del giornale il Wsj evidenzia l'età di Biden e il suo "ovvio declino" nonostante i tentativi della Casa Bianca di sminuirli. Poi un affondo anche contro il suo staff: " se la realtà è che il boss è troppo anziano per un altro mandato e rifiuta di sentirlo dire, allora è una mossa onorevole dimettersi e smetterla di coprirlo ".

I sondaggi sono letteralmente da incubo e a peggiorare la situazione è la sua gestione della guerra a Gaza tra Israele e Hamas. Secondo l'ultimo sondaggio Nbc News, l'indice di gradimento di Biden è sceso al livello più basso della sua presidenza (40%): la maggioranza degli elettori disapprova in toto la sua gestione della politica estera e della guerra in Medio Oriente. La maggioranza dei dem ritiene che Israele si sia spinto troppo oltre nell'operazione militare a Gaza, e il comandante in capo sprofonda nei consensi tra gli elettori di età compresa tra i 18 e i 34 anni, che per il 70% disapprovano la sua gestione della guerra.

Il Presidente Usa sprofonda nei sondaggi

" Joe Biden si trova in un momento particolarmente difficile della sua presidenza, e questo è dovuto in particolare al modo in cui gli americani considerano le sue azioni di politica estera ", ha dichiarato il sondaggista democratico Jeff Horwitt di Hart Research Associates, che ha condotto questo sondaggio insieme al sondaggista repubblicano Bill McInturff di Public Opinion Strategies. Cala anche il sostegno delle minoranze verso il presidente Usa. Molti palestinesi, arabi e musulmani americani, nelle scorse settimane hanno infatti manifestati tutta la loro frustrazione per il sostegno dell'amministrazione Usa verso Tel Aviv.

Un sondaggio condotto dall’Arab American Institute, citato da Al Jazeera, mostra un drastico calo del sostegno a Biden nelle comunità arabo-americane. Solo il 17% degli intervistati ha dichiarato che sosterrebbe il presidente, in calo rispetto al 59% del 2020. Allo stesso modo, un sondaggio di Nbc News diffuso nelle scorse settimane rileva che solo il 16% degli intervistati arabi e musulmani nello stato chiave del Michigan dichiara che voterebbe per Biden se le elezioni si tenessero oggi.

Compleanno "dolce amaro" per Biden