Conclave, l'elezione del Papa fa muovere anche la "piazza crypto"

Il mondo delle criptovalute si agita in concomitanza del Conclave. Nell’arco di due ore, Donald Trump si mostra sui social travestito da Papa, mentre il sito getpopememes.com lancia una nuova "meme coin", una valuta digitale dedicata al prossimo Pontefice e a “ un’idea di Chiesa che accoglie senza riserve la modernità ”.

Le valute digitali

L’estetica e il tono richiamano chiaramente la meme coin lanciata in passato su Trump e Melania, ma alcuni osservatori statunitensi intravedono dietro l’operazione un possibile legame con l’ambiente dei cardinali americani. Di sicuro, questa e altre novità stanno movimentando l’attesa per un Conclave dal risultato imprevedibile, il primo, tra l’altro, seguito in tempo reale dai social media.

L'elezione "social"

Prima è arrivato il sito che cataloga e analizza i profili di tutti i cardinali, poi il post diventato virale in cui Donald Trump si autoritrae come Papa, dopo aver indirettamente promosso l’arcivescovo di New York, Timothy Dolan, come candidato papabile. A poche ore di distanza, prende il via anche una raccolta legata a una criptovaluta, che promette di destinare il 35% dei token alla Chiesa. In soli venti minuti online, l’iniziativa raccoglie mezzo milione di dollari, con l’obiettivo dichiarato di offrire alla Chiesa “ una voce nuova in un mondo globale sempre più frammentato e competitivo, anche sul piano della comunicazione ”, e di renderla “ capace di parlare ai giovani nel linguaggio del presente ”.

La successione che muove i mercati

In attesa di scoprire chi guiderà la Chiesa dopo Papa Francesco, anche il mondo digitale sembra voler partecipare al dibattito sulla successione.

Sul sito promotore dell’iniziativa si legge che la Chiesa dovrebbe, inclusi nuovi strumenti di finanziamento. Ma tra le righe, emerge con chiarezza l’intenzione degli Stati Uniti dinella scelta del prossimo Pontefice.