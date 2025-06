La Corte Suprema sblocca le deportazioni: via libera ai rimpatri forzati voluti da Trump

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato il blocco imposto da un giudice federale alle deportazioni verso Paesi terzi, accogliendo la richiesta dell’Amministrazione Trump. La decisione, che ha diviso nettamente i giudici lungo linee ideologiche, consente ora l’espulsione di immigrati illegali anche verso Paesi come il Sud Sudan, nonostante i rischi legati alla sicurezza e alla stabilità.

L’ordine del giudice federale Brian Murphy, che aveva temporaneamente fermato le espulsioni, è stato revocato da una maggioranza composta dai sei giudici conservatori della Corte, i quali però non hanno fornito una motivazione scritta per la decisione. Il caso ha attirato crescente attenzione da parte delle organizzazioni per i diritti dei migranti, dopo che è emerso che un gruppo di stranieri – tra cui cittadini di Cuba, Vietnam e Laos – era stato trasferito dagli Stati Uniti in una base militare a Gibuti.

I migranti erano confinati in un container Conex riconvertito, senza contatti con i loro avvocati e senza informazioni sul proprio destino. Secondo le ONG, la destinazione finale prevista era il Sud Sudan, un paese in profonda crisi umanitaria, segnato da instabilità politica, escalation di violenze e gravi problemi di insicurezza alimentare. “Si tratta di persone isolate in un Paese che non conoscono e in viaggio verso una nazione dove nessuno di loro è mai stato prima”, hanno denunciato alla corte gruppi come la National Immigration Litigation Alliance, sottolineando l’assoluta inadeguatezza delle garanzie fornite ai migranti coinvolti.

Il nodo in questione è la Convenzione contro la tortura, ratificata dal Senato nel 1994, che generalmente vieta l'espulsione o l'estradizione verso paesi in cui vi è la possibilità che il migrante possa essere torturato. La legge americana è però molto vaga su come l'amministrazione dovrebbe prendere tale decisione e su quali diritti processuali spettino al migrante in questione.

Il dissenso dei tre giudici progressisti – reso pubblico in un documento di 19 pagine – è stato particolarmente duro. Secondo loro, la decisione della Corte “premia l’illegalità” e mina le garanzie giudiziarie offerte agli immigrati, specialmente quando rischiano di essere rimandati in Paesi segnati da violenza o instabilità politica.

ha parlato di “esposizione al rischio di tortura o morte” per migliaia di persone e ha accusato il governo di ignorare deliberatamente le garanzie legali fondamentali. Il caso passerà ora in appello e potrebbe infine tornare alla Corte Suprema.