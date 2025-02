"Dazi al 25% su acciaio e alluminio". Il nuovo piano economico di Trump

Donald Trump sull'Air Force One

Donald Trump torna al Super Bowl. Nel pomeriggio è decollato con l'Air Force One at Palm Beach International Airport per raggiungere New Orleans, dove è in programma anche un incontro con i parenti delle vittime del 1 gennaio. Il volo con lui la figlia Ivanka e il figlio Eric con la moglie Lara. Prima di arrivare a New Orleans, sull'Air Force One dove erano presenti anche alcuni giornalisti, secondo quanto riferisce Bloomberg, Trump ha informato che " annuncerò dazi del 25% sull'acciaio e l'alluminio lunedì " e dazi reciproci a Canada e Messico. " Ogni acciaio che entrerà negli Stati Uniti sarà soggetto a dazi del 25% ", ha aggiunto, specificando il suo intento.

Sempre durante il volo, Trump, secondo quanto riferito, avrebbe detto di essere impegnato ad acquistare e controllare Gaza, aprendo alla possibilità di concedere alcune aree ad altri Paesi del Medio Oriente così da aiutare nella ricostruzione. Ha poi aggiunto che gli ostaggi rilasciati da Hamas sembravano dei sopravvissuti dell'Olocausto. A bordo del volo, il presidente Usa ha proclamato il 9 febbraio come il giorno del Golfo d'America e ha firmato la proclamazione. Parlando coi giornalisti, in base a quello che sta emergendo, Trump ha rivelato che Elon Musk potrebbe aver trovato alcune irregolarità esaminando i dati del Dipartimento del Tesoro e " questo potrebbe essere un problema interessante perché potrebbero esserci molte cose che non tornato. Forse potremmo avere meno debito di quanto pensiamo ".

Intervistato dalla Fox durante il pre-game, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di fare il tifo per i Chiefs di Kansas City per via del quarterback Patrick Mahomes. " Senti, quando hai uno come Mahomes, che tra l'altro ha una moglie bellissima che simpatizza per Trump, non puoi che stare con i Chiefs ", ha detto all'intervistatore. Ovviamente sono stati affrontati anche temi più seri, benché il Super Bowl negli Usa sia quasi a un livello di sacralità. " Dobbiamo unirci. Ma c'è un'unica cosa che può permetterlo: il successo. Il successo unisce il Paese ". Il Presidente ha sottolineato che la differenza fra queste prime tre settimane e il primo mandato è che allora " avevo una forte opposizione. Non avevo il sostegno di cui avevo bisogno ". Parlando del Canada, ha dichiarato che lo Stato del Nord America " farà molto meglio come 51esimo Stato degli Usa. Perdiamo 200 miliardi di dollari in sussidi al Canada.

Sarebbe fantastico sesenza la linea artificiale". Ha quindi aggiunto, lamentandosi, che Ottawa non spende abbastanza in campo militare perché presume che gli Stati Uniti lo difenderanno.