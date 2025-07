Dazi, immigrazione e pale eoliche: show di Trump in Scozia

Donald Trump è atterrato in Scozia per una visita privata di cinque giorni, dedicata a relax, affari familiari e contatti politici informali. Un ritorno simbolico in una terra legata alla memoria di sua madre, ma anche un’occasione per allontanarsi momentaneamente dalle turbolenze negli Stati Uniti e sulla scena internazionale. Una missione che, sebbene privata, si intreccia con gli snodi politici globali: dal conflitto a Gaza alla guerra in Ucraina.

Lo sbarco all’aeroporto di Prestwick, vicino Glasgow, è avvenuto in grande stile con l’Air Force One, accompagnato da un'accoglienza ufficiale, proteste comprese. Il soggiorno si svolgerà tra i due resort della Trump Organization: Turnberry, nell’Ayrshire, e Menie, nell’Aberdeenshire, dove Trump presenzierà all’imminente inaugurazione di un nuovo campo da golf prevista per il 13 agosto.

Tra gli appuntamenti più rilevanti spiccano il colloquio con il primo ministro britannico Keir Starmer, atteso lunedì in una delle proprietà del tycoon per discutere di commercio, Medio Oriente e Ucraina, e un incontro a sorpresa con Ursula von der Leyen, attesa da Bruxelles per provare a sbloccare la questione dei dazi tra UE e USA. "Non vedo l'ora di incontrare" von der Leyen "domenica" ha sottolineato Trump al suo arrivo in Scozia. "E' una donna molto rispettata", ha aggiunto parlando con i cronisti e "sarà un buon incontro", anticipando che quello con l'Europa sarà "l'accordo più grande di tutti". Il presidente Usa ha scelto anche di intervenire sulle politiche migratorie in seno all'Europa, invitando a prendere esempio da Washington. "Fermateli", ha consigliato ai leader europei. "Se non risolvete il problema migranti", ha avvertito il presidente americano, "scomparirete". "Non avrete più l'Europa se non vi date una svegliata", ha affermato Trump. E ancora: "Noi, come sapete, il mese scorso non abbiamo avuto nessun ingresso nel nostro Paese. Nessuno. L'abbiamo chiusa. E abbiamo espulso molta gente pericolosa entrata sotto Biden, che è stato un incapace totale. Ma voi lo state permettendo nei vostri Paesi. Dovete fermare questa orribile invasione che sta colpendo molti Paesi europei".

Non sono previsti contatti con re Carlo III: questi avverranno durante la visita di Stato ufficiale prevista per settembre a Londra, evento senza precedenti nella storia recente del Regno Unito per un leader straniero. La visita non è priva di polemiche. Gruppi di attivisti locali sono scesi in piazza da Edimburgo ad Aberdeen per protestare contro Trump, accusato di conflitto d’interessi per i continui intrecci tra attività privata e presidenza, e criticato per i danni ambientali causati dai suoi resort. Anche gli apparati di sicurezza sono in massima allerta.

La Police Scotland ha predisposto un massiccio piano di sorveglianza con chiusure stradali, restrizioni dello spazio aereo e misure contro potenziali minacce, incluso il rischio di attentati dopo l’attacco subito da Trump in Pennsylvania l’anno scorso.