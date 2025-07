Il Diavolo non può vestire Trump

Uno dei nomi per indicare quella tonalità di blu è “elettrico” (oltre che “cobalto”, “reale”, “napoletano”) e tanto basterebbe per essere scelto da un temperamento “a corrente” come quello di Donald Trump. Ma pare che le ragioni del presidente degli Stati Uniti di optare per la nuance, non si limitino a questo. Tutti i suoi abiti sono realizzati in quella tinta e indipendentemente da ciò che le circostanze imporrebbero, il tycoon non se ne separa mai. Per questo, al funerale di Papa Francesco, tra migliaia di completi solennemente blu “mezzanotte”, lui sembrava uno che indossava patchouli in una stanza piena di Chanel.

Sulla fenomenologia del “blu Trump” si è interrogato nientemeno che il New York Times. Anche perché l’emulazione sta dilagando tra i membri del suo entourage e sta contaminando anche certi nuovi ricchissimi della finanza newyorkese. Quindi, oltre ai Maga (per esempio il vicepresidente JD Vance e il segretario alla Difesa Pete Hegseth che poi concludono l’outfit col berretto rosso d’ordinanza), quelli più o meno consciamente influenzati dalla tentazione del power dressing. Rampanti dell’ultima ora ansiosi di distanziarsi dai modelli dei propri padri e di identificarsi col presidente milionario che così efficacemente ha reso plastica la sua ascesa erigendo delle Trump Tower. E, se si vuole, da parte del presidente Usa, si tratta anche una citazione nostalgica di Gordon Gekko, simbolo di una cultura pop che ha coinciso con la formazione di Donald nel settore immobiliare della Grande Mela.

Il prestigioso giornale ipotizza che si tratti di una sfumatura grazie alla quale Trump intende comunicare in maniera neppure troppo subliminale il suo patriottismo perchè si tratta di un punto di colore luminoso che ricorda quello della bandiera Usa e il completamento del suo look avviene, sempre e non a caso, attraverso una camicia bianca e una cravatta rossa: praticamente una Stars and Stripes ambulante.

Ma il New York Times riflette anche sul fatto che si tratta del colore d’elezione dei giornalisti della Fox (emittente con cui il milionario ha sempre avuto rapporti più che dialettici), perché la sua punta brillante aiuta a farsi notare di più in video ed è in generale adottato da chi non teme ma anzi spera di farsi notare come l’attore Ryan Gosling, per citare qualcuno fuori dall’influenza trumpiana. Uomo che si noterebbe anche mortificato in un completo color flanella ma che invece ha grande dimestichezza con le palette e osa cromaticamente almeno quanto con i ruoli sul grande schermo.

E il quotidiano statunitense osa una confronto ancora più sperticato ricordando che anche l’avvocato Gianni Agnelli era un frequentatore della stessa tinta. Ma quello, appunto, era Agnelli: l’inarrivabile aristogatto con l’orologio sul polsino. Hanno provato in milioni a replicare quel suo vezzo stilistico e tutti con risultati catastrofici. Perché di certe stravaganze devi essere il padre naturale, ti devono nascere addosso e fondersi con ciò che sei. Tutto il resto è caricatura.

Anche per questo gli esperti di moda interpellati dal quotidiano sono rimasti piuttosto tiepidi difronte all’ipotesi che i completi blu elettrico possano diffondersi lontano dai gregari del boss. Perché si possa parlare di vera moda, bisognerà ancora attendere e forse non si diffonderà mai.

Va bene che Trump ha vinto le elezioni (per la seconda volta, peraltro) ed è alla guida della Democrazia più grande al mondo, ma per trasformarlo in un’icona di stile ci vuole un miracolo più potente di quelli che può mettere in pratica Elon Musk . Se quel giorno arrivasse, Anna Wintour si darebbe fuoco come un bonzo in diretta tv non tralasciando caschetto e ciabattine Roger Vievier. Il Diavolo non può vestire Trump.