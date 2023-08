Rudy Giuliani si costituisce: il "sindaco d'America" arrestato in Georgia

Rudy Giuliani, lo storico e amatissimo sindaco di New York, l'avvocato dal pugno di ferro che ha trasformato la Grande Mela, si è costituito ad Atlanta nell'ambito del processo nel quale è accusato di presunti tentativi di ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020 in Georgia. Giuliani, 79 anni, è stato incriminato la scorsa settimana insieme all'ex presidente Donald Trump e altri 17 e deve rispondere di tredici capi d'accusa per aver tentato di sovvertire il risultato elettorale. Il procuratore distrettuale della contea di Fulton, Fani Willis, lo accusa di aver partecipato a una cospirazione ad ampio raggio per sovvertire la volontà degli elettori dopo che il presidente repubblicano ha perso contro Joe Biden nelle elezioni presidenziali del novembre 2020. La Georgia è stata uno dei tanti stati chiave che Trump ha perso con margini esigui.

"Onorato di quest'incriminazione"

" Sono onorato di essere coinvolto in questo procedimento perchè è una battaglia per difendere il nostro modo di vivere e la nostra costituzione, se può capitare a me può capitare a tutti ". Queste le parole dell'ex avvocato personale di Donald Trump, Rudy Giuliani, dopo essersi costituito al carcere di Atlanta nel procedimento dove è incriminato insieme allo stesso magnate. " Quest'incriminazione è una farsa. Non è un attacco a me, non è un attacco al presidente Trump, e a tutte le persone che sono incriminate. È un attacco al popolo americano", ha aggiunto. "Mi hanno incriminato perchè ho difeso in qualità di avvocato un cittadino americano ", ha rimarcato l'ex sindaco di New York, attaccando la procuratrice Fani Willis e assicurando che " non ammetterò mai le accuse ".

La cauzione per Giuliani, rilasciato previa ammonizione come gli altri imputati, è stata fissata a 150mila dollari, seconda solo ai 200mila dollari dell'ex presidente Usa. Trump ha annunciato che intende costituirsi giovedì nella prigione della contea di Fulton. L'ex presidente ha definito l'indagine motivata politicamente e ha pesantemente criticato la procuratrice distrettuale dem, Willis.

Le parole del tycoon