Diretta | Prosegue la protesta in Iran: nuove manifestazione. E Khamenei attacca Trump

In un'intervista con Sean Hannity andata in onda ieri sera su Fox News, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito che l'86enne leader supremo Ayatollah Ali Khamenei potrebbe voler lasciare l'Iran. “Sta cercando di andare da qualche parte”, ha detto Trump, “la situazione sta peggiorando molto”. In un'intervista con il conduttore televisivo Hugh Hewitt andata in onda sempre ieri, Trump ha ribadito la sua promessa di "far pagare il conto" all'Iran in caso di dura repressione delle manifestazioni. All'Iran “è stato detto in modo molto forte, anche più forte di quanto vi sto dicendo ora, che se lo faranno, ne pagheranno le conseguenze”, ha detto il presidente Usa che ha poi esitato quando gli è stato chiesto se avrebbe incontrato il principe ereditario iraniano in esilio Reza Pahlavi. “Non sono sicuro che sarebbe appropriato farlo in questo momento come presidente”, ha risposto Trump, “penso che dovremmo lasciare che tutti vadano là fuori e vediamo chi emerge”.