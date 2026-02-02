Teheran convoca ambasciatori Ue sul caso dei Pasdaran, ma prosegue il negoziato con Trump

L’Iran prova a tenere aperto il canale diplomatico con gli Stati Uniti mentre siirrigidisce lo scontro con l’Unione Europea. Da Teheran arriva l’annuncio di un imminente “quadro” per i negoziati con Washington, ma sullo sfondo pesa la decisione europea di designare i Pasdaran come gruppo terroristico.
Iran: nei prossimi giorni un "quadro" per i negoziati con gli Usa
Teheran afferma che nei prossimi giorni verrà finalizzato un "quadro" per i negoziati con gli Stati Uniti: lo fa sapere il governo iraniano.
Teheran convoca ambasciatori Paesi Ue dopo decisione su Pasdaran terroristi
L’Iran ha dichiarato di aver convocato tutti gli ambasciatori dell’Unione Europea nella Repubblica Islamica per protestare contro la decisione di inserire il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie, un’organizzazione paramilitare, nella lista dei gruppi terroristici. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha riferito che la convocazione è giunta domenica. L’Ue ha inserito i Pasdaran nella lista dei gruppi terroristici la scorsa settimana per il loro ruolo nella sanguinosa repressione delle proteste a livello nazionale avvenute a gennaio.