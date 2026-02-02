Teheran convoca ambasciatori Ue sul caso dei Pasdaran, ma prosegue il negoziato con Trump

L’Iran ha dichiarato di aver convocato tutti gli ambasciatori dell’Unione Europea nella Repubblica Islamica per protestare contro la decisione di inserire il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie, un’organizzazione paramilitare, nella lista dei gruppi terroristici. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha riferito che la convocazione è giunta domenica. L’Ue ha inserito i Pasdaran nella lista dei gruppi terroristici la scorsa settimana per il loro ruolo nella sanguinosa repressione delle proteste a livello nazionale avvenute a gennaio.