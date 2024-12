"Discusso di cooperazione bilaterale": Damasco parla con l'Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

Italia e la nuova Siria alla ricerca di un dialogo rinnovato. Il governo ad interim di Damasco ha annunciato che si è svolto un incontro tra "il ministro degli Esteri, Asaad al-Shaibani" e una delegazione di alto livello del ministero degli Esteri italiano. Secondo una nota, durante l'incontro "si è discusso del futuro della Siria e delle modalità di cooperazione tra i due Paesi". "La delegazione italiana - riferisce ancora la nota - ha affermato il sostegno del governo alla nuova amministrazione siriana", sottolineando che l'Italia continuerà il suo lavoro tramite l'ambasciata a Damasco.

"Oggi c'è un incontro, che credo sia in corso, di una delegazione italiana a Damasco con la nuova leadership siriana. Vogliamo essere parte attiva della pacificazione e della stabilizzazione della Siria" aveva affermato ieri il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell'incontro con il contingente italiano della missione Kfor in Kosovo. "Ci auguriamo che il nuovo ordinamento, il nuovo sistema, sia rispettoso delle minoranze, in modo particolare delle minoranze cristiane. Per noi questa è una priorità, è una condizione fondamentale per procedere anche poi in futuro alla revoca delle sanzioni", ha aggiunto, "i primi segnali che arrivano sono positivi e ci auguriamo che continuino. L'unità della Siria è fondamentale e continueremo ad avere la nostra presenza diplomatica. Ce lo chiedono anche gli altri, a partire dai turchi, che rappresentano diciamo così un elemento di garanzia di stabilità in quel Paese, ed è quello che faremo".

Il primo ministro italiano Giorgia Meloni, la scorsa settimana, aveva rispedito al mittente le critiche alla sua decisione di nominare un ambasciatore in Siria prima della caduta del presidente Bashar al-Assad e si è detta pronta a parlare con il nuovo

governo del Paese. L'Italia, che ha annunciato la decisione a luglio, è stata l'unico membro del G7 ad aver riaperto la propria ambasciata a Damasco dopo la guerra civile che ha consumato il Paese nel 2012, ha affermato Meloni.