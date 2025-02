Come il DOGE potrebbe far crollare il Dipartimento dell'istruzione

Elon Musk con il figlio di quattro anni X e il presidente Donald Trump nella Stanza Ovale

Da Franklin D. Roosevelt, un modo per misurare il successo di un'amministrazione presidenziale americana è quello di contare i risultati ottenuti nei primi 100 giorni. In base a questo criterio, la seconda amministrazione del presidente Trump sta avendo un certo successo: dal 20 gennaio, il gabinetto del presidente ha intrapreso azioni decisive praticamente su ogni fronte politico. Ma l'iniziativa più rischiosa e ad alto potenziale è stata il Dipartimento per l'efficienza del governo di Elon Musk, o DOGE. Istituito nel guscio del Servizio Digitale degli Stati Uniti dell'ex presidente Obama, il DOGE è stato incaricato di eliminare sprechi, frodi e abusi nel tentativo di ristrutturare il governo federale. Per chiunque altro, una simile iniziativa sarebbe sembrata donchisciottesca. Ma per Musk, che ha rivoluzionato diversi settori industriali e prospera in scenari di gestione ad alto conflitto, una cauta speranza sembrava appropriata.

Nei primi 30 giorni, il metodo DOGE di Musk ha assunto le sembianze di una missione di ricerca e distruzione. Musk ha inviato piccole squadre di avvocati, ingegneri e specialisti delle risorse umane presso le agenzie governative, istruendole a tagliare gli sprechi e i programmi inutili e ideologici. Sembra che Musk abbia identificato due interruttori - i pagamenti e il personale - che forniscono la maggiore leva. I team del DOGE hanno rapidamente organizzato una riduzione della forza lavoro e cancellato miliardi di dollari di contratti governativi, due passi che riducono la spesa e invertono il processo di cattura della sinistra. La scorsa settimana ho assistito in prima fila a questo processo. Ho pubblicato il materiale di un'indagine in corso sulla corruzione ideologica del Dipartimento dell'Istruzione e della sua rete di ONG. Questo materiale ha delineato un quadro schiacciante delle ideologie dominanti del Dipartimento. In un video, una ONG finanziata dal Dipartimento dell'Istruzione ha sostenuto che gli educatori delle scuole pubbliche dovrebbero destigmatizzare il "lavoro sessuale" dei bambini, soprattutto per le "persone di colore queer e trans" e per i "giovani LGBTQ+". In un'altra, gli attivisti di una ONG affiliata al Dipartimento dell'Istruzione hanno sostenuto che i bambini sviluppano pregiudizi razziali e iniziano ad "attribuire tratti negativi" alle razze non bianche già all'età di cinque anni. Infine, ho pubblicato una clip di una ONG che aveva ricevuto una sovvenzione di 8 milioni di dollari per promuovere l'idea che l'America è una "struttura razziale di potere, privilegio e oppressione".

Per gli osservatori più attenti del mondo dell'istruzione, tutto ciò non è una sorpresa. Ma con il presidente Trump in carica, ora esiste un'opportunità di riforma. Poche ore dopo aver pubblicato questo materiale, il Dipartimento dell'Istruzione ha annunciato di aver cancellato le sovvenzioni, per un totale di 350 milioni di dollari, ai Centri di assistenza per l'equità e ai Laboratori educativi regionali che avevano organizzato tali formazioni. "La rapida azione del Dipartimento dell'Istruzione riflette una serie di importanti sviluppi. In primo luogo, la politica nazionale è ora altamente online, con la X di Musk che dà forma al discorso. I giornalisti fanno circolare le idee sui social media. I funzionari governativi possono poi metterle in pratica, a volte nel giro di poche ore. Il processo crea un circolo virtuoso: giornalisti, politici e tecnologi rendono pubbliche le informazioni e adottano le misure correttive necessarie.

L'altro sviluppo degno di nota è la velocità. A differenza di molti burocrati governativi, Musk e il team DOGE operano a un ritmo fulmineo. La loro ambizione dichiarata è quella di cancellare miliardi di dollari di contratti governativi ogni giorno, e utilizzano i loro feed sui social media per identificare gli sprechi in tempo reale. Capiscono che gli elementi più visibili dello spreco non sono le vere e proprie frodi, ma la programmazione ideologica che non ha alcuno scopo pubblico costruttivo. Questi primi colpi al Dipartimento dell'Istruzione potrebbero essere l'apertura di una lotta più ampia. Il pubblico può ora vedere che il dipartimento funziona, in parte, come uno schema di patrocinio per le ideologie di sinistra. Sovrintende a un budget enorme, che poi disperde in università, scuole e ONG che, per la maggior parte, promuovono una linea monolitica di sinistra. La domanda è fino a che punto il DOGE può spingersi nello smantellamento.

Anche se è quasi certo che alcuni dei programmi del dipartimento continueranno a esistere, come gli aiuti federali agli studenti e i finanziamenti specializzati per l'istruzione e la formazione, il DIGE potrebbe tagliare altri miliardi di spesa e creare le premesse perché il Congresso abolisca del tutto il dipartimento. Queste missioni mirate, in teoria, creeranno il permesso per azioni più ampie in futuro. Finora, l'approccio sembra dare i suoi frutti, ma come per ogni iniziativa che coinvolge il governo, dobbiamo rimanere cauti.

La burocrazia ha una notevole capacità di sopravvivenza, in parte dovuta alle sue dimensioni. Anche con l'intelligenza artificiale e le squadre di ingegneri di talento, il team DOGE è lo sfavorito. Per ora DOGE sta vincendo. Ma la burocrazia ha appena iniziato a reagire.