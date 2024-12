Donald Trump, il presidente televisivo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Presidente Donald Trump era, in teoria, un promotore immobiliare. Ma in pratica è una star della televisione. “The Donald” ha generato la maggior parte della sua ricchezza attraverso la pubblicità, le licenze, i media e, più tardi nella vita, la reality TV. Allo stesso modo, è salito alla presidenza aggirando l'apparato tradizionale del partito e rivolgendosi agli elettori direttamente attraverso la televisione.

Ora sta componendo il suo gabinetto sulla base di questi principi. Pete Hegseth, Linda McMahon, Janette Nesheiwat, il dottor Mehmet Oz e Sean Duffy sono diventati famosi grazie alla televisione e, se confermati, dirigeranno interi dipartimenti governativi. Un'altra coorte di prescelti - RFK, Jr., Tulsi Gabbard e Vivek Ramaswamy - è diventata famosa grazie alla scena dei podcast, rappresentando la transizione dalla televisione all'era digitale.

È un approccio fruttuoso? Rappresenta una strategia valida per la Nuova Destra? E il Presidente Trump può tradurre la padronanza della televisione in padronanza dello Stato?

Donald Trump ha affrontato la sua carriera negli affari e in politica attraverso la televisione. È salito alla ribalta prima come immobiliarista, ma soprattutto come persona che ha capito come manipolare e dominare e lanciare il suo incantesimo attraverso i media. Iniziò con la scena dei tabloid di New York, poi si espanse a una piattaforma televisiva nazionale, quindi a una piattaforma cinematografica e televisiva internazionale. Ha interpretato il personaggio dell'immobiliarista più di quanto non fosse un immobiliarista stesso. Notoriamente ha guadagnato di più dando in licenza il suo nome e la sua immagine a progetti immobiliari, delegando poi il compito della costruzione e della gestione effettiva di questi progetti man mano che avanzava nella sua carriera, quando la proprietà intellettuale del marchio televisivo Trump diventava più preziosa della proprietà fisica dell'edificio Trump, opera di sviluppo immobiliare in muratura. E ha trovato il modo di fondere le due cose in una formula di grande successo per tradurre la fama televisiva in ricchezza immobiliare. In questo modo, egli rappresenta un tipo di personaggio iconico americano, il venditore, che è stato in grado di far passare la sua immagine in televisione, nel mondo, per poi raccogliere i frutti di quella fama e di quella fortuna.

Durante la prima amministrazione Trump, si è parlato molto delle sue abitudini televisive. Era famoso per non limitarsi a guardare la televisione, ma consumare contenuti televisivi e dare giudizi basati su ciò che sentiva e vedeva in TV. Si dice che guardasse spesso la riproduzione delle sue apparizioni televisive con l'audio spento per valutare il suo aspetto, la sua gestualità, la sua espressione, le sue qualità presidenziali che vengono comunicate attraverso l'immagine ravvicinata, che è l'immagine di riferimento del mezzo televisivo. E ha persino affrontato il processo di amministrazione con l'idea di raccogliere intorno a sé una squadra che avesse l'aspetto di un “casting centrale”. Cioè, prima di tutto, i leader politici nelle grandi organizzazioni sono attori che devono comandare una presenza attraverso la televisione e la burocrazia per avere efficacia amministrativa. Questo approccio è stato deriso e presenta alcuni limiti reali, ma non è un approccio vuoto, fallimentare o impossibile. Anzi, ci sono molti vantaggi in questo approccio.

Mentre pensavo a questi temi, ho letto alcuni passaggi del teorico dei media Marshall McLuhan, e c'è un'intuizione critica che McLuhan offre che possiamo applicare anche alla seconda presidenza Trump, alla campagna elettorale e ora al processo di transizione. McLuhan sosteneva notoriamente che la televisione trasmette un mito. Condensa una realtà complessa in un simbolo denso e potente. Possiamo persino pensare all'immaginario della campagna di Trump in termini di questi momenti iconici e televisivi. L'attentato, dove possiamo vedere il proiettile che attraversa il cielo, la punta dell'orecchio di Trump e lo sfondo dell'inquadratura. Possiamo vedere l'immagine di un avvilito Trump vestito con il grembiule di McDonald's che spunta la testa dalla finestra del drive-through. Poi, possiamo ricordare le espressioni facciali di Trump. Durante i dibattiti, Trump ha dominato i momenti di discussione non con la sua retorica verbale, ma in parte con i suoi scatti di reazione.

Sa che la telecamera sta osservando le sue espressioni facciali e può catturare uno stato d'animo, un sentimento, un senso della cosa, solo attraverso l'espressione che viene pronunciata in primo piano - ha praticato queste espressioni con la cura e i dettagli di un attore televisivo.