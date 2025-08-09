"Le donne non dovrebbero votare". Bufera sul video pubblicato dal capo del Pentagono

Pete Hegseth nuovamente al centro delle polemiche. Il capo del Pentagono ha sollevato un polverone per aver condiviso sul suo profilo X un video riguardante una chiesa nazionalista cristiana in cui vari pastori affermano che alle donne non dovrebbe più essere permesso di votare e che dovrebbero "sottomettersi" ai propri mariti.

La sequenza in questione vede protagonista Doug Wilson, cofondatore della Communion of Reformed Evangelical Churches, e raccoglie il giudizio di vari pastori sull’abolizione del diritto di voto delle donne dalla Costituzione, nonché quello dei parrocchiani secondo i quali le donne dovrebbero ubbidire ai coniugi. Noto per i suoi legami con esponenti religiosi radicali, il numero uno del Pentagono ha commentato: “Tutto di Cristo per tutta la vita”.

Il post ha raccolto oltre 2 mila condivisioni e quasi 14 mila like. Il dibattito è diventato subito rovente. Doug Pagitt, pastore e direttore esecutivo dell'organizzazione evangelica progressista Vote Common Good, ha affermato che le idee espresse nel video sono opinioni che "piccole frange di cristiani mantengono" e ha definito "molto inquietante" che Hegseth le amplificasse. Il portavoce capo del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato venerdì all'Associated Press che Hegseth è "un orgoglioso membro di una chiesa" affiliata al CREC e che "apprezza molto molti degli scritti e degli insegnamenti del signor Wilson".

Come anticipato, non è la prima volta che Hegseth scatena una bufera.

Basti pensare allo scandalo legato alla chat su Signal in cui era stato invitato per errore anche il giornalista dell’Atlantic Jeffrey Goldberg. In quella chat riservata, funzionari della Difesa americana e dell’amministrazione Trump discutevano i piani per un attacco contro i ribelli Houthi in Yemen.