"Due parole volgari". Il labiale di Zelensky: cosa gli è sfuggito nella lite con Trump

C’è un dettaglio sfuggito ai più sul famosissimo scontro tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump alla Casa Bianca. Una frase sfuggita al presidente ucraino e che hanno potuto comprendere, o captare, solo coloro i quali parlano correntemente il russo. Il fattaccio avviene quando J.D. Vance inizia a prendere di mira il leader di Kiev poco prima che avvenga il patatrac. Sono due parole che, spiega a Quarta Repubblica Cristina Giuliano, appartengono al linguaggio volgare russo. Talmente volgare che a Mosca è fuorilegge pronunciarle in ambienti pubblici e in particolare in diretta tv. Si potrebbe tradurre con “porca tr**”, o ancor più duramente “cagna put***”.

Al netto delle parole, a interessare è il contesto. L’imprecazione di Zelensky dimostra che in quel momento si trovava evidentemente in difficoltà. Che non era a suo agio. Che non riusciva ad esprimersi bene. E che forse è rimasto anche stupito delle parole del vicepresidente Usa, benché nei giorni precedenti Donald Trump avesse già riservato nei suoi confronti (e verso l’Ucraina) parole anche più dure (“dittatore”, “comico mediocre”, eccetera) di quelle utilizzate da J.D. Vance.

E questo ci porta ad alcune riflessioni. La prima è una curiosità: Zelensky si esprime in quel modo volgare in russo (e non in ucraino) che è stata per lungo tempo la sua lingua madre. La seconda è che in molti si chiedono per quale motivo il presidente ucraino si sia infilato in quel vicolo cieco: secondo molti analisti, incluso un ex ambasciatore ospite di Nicola Porro, non c’erano le condizioni per svolgere non solo la conferenza stampa nello Studio Ovale, ma anche l’incontro in generale. Proprio perché nei giorni precedenti Trump aveva già attaccato Zelensky, perché aveva di fatto sposato la “narrativa russa” sull’origine della guerra e perché gli sherpa non avevano ancora definito del tutto il controverso accordo sulle terre rare. In sintesi: meglio continuare le trattative a distanza anziché impegnarsi in un faccia a faccia, peraltro pubblico.

Un altro possibile “errore” del presidente ucraino starebbe nella scelta di parlare in inglese. Quarta Repubblica ha mandato in onda un intervento stampa di Emmanuel Macron che, quando si è trovato nella necessità di non cadere in errore nei dettagli, è passato rapidamente dall’inglese al francese. Anche per Yaroslav Hrytsak, storico ucraino, il leader di Kiev avrebbe dovuto ricorrere alla lingua madre, soprattutto nel momento più difficile.

Ma forse, vista i rapporti non idilliaci tra le parti, ricorrere alla mediazione di un traduttore avrebbe permesso anche di bloccare sul nascere uno scontro che, come s'è visto chiaramente, si è alimentato come una valanga nel botta e risposta in filo diretto tra i due presidenti.