Elezioni in Finlandia, conservatori in testa: un voto al confine tra Russia e Nato

Urne chiuse in Finlandia, dove quasi 4,5 milioni di elettori sono stati chiamati a scegliere il nuovo presidente. Secondo i dati diffusi dall’emittente pubblica Yle relativi ai voti espressi in anticipo dal 44% dei cittadini, il rappresentante del Partito conservatore ed ex premier Alexander Stubb è in testa con il 28.3% delle preferenze, seguito dal candidato verde Haavisto con il 25.8% e dall’esponente dell’estrema destra Jussi Halla-aho (16.1%). Percentuali ben distanti dal 50% necessario a governare il Paese, il che fa presagire un possibile secondo turno di votazioni.

I finlandesi si sono recati alle urne in un clima di tensione con la Russia, con la quale la nazione scandinava condivide un confine di 1.340 chilometri teatro della guerra ibrida di Mosca, che negli ultimi mesi ha spinto centinaia di immigrati irregolari a oltrepassare la frontiera, e meno di un anno dopo l’adesione ufficiale alla Nato (aprile 2023), una decisione che ha segnato la fine dei decenni di neutralità militare del Paese. Il capo dello Stato, che funge anche da comandante supremo delle forze armate, aiuta a dirigere la politica estera del governo, il che implica che il mutevole panorama geopolitico dell’Europa sarà la principale preoccupazione per il vincitore.