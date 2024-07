Elezioni nel Regno Unito: vittoria a valanga annunciata dei laburisti di Starmer

Ascolta ora 00:00 00:00

Urne chiuse nel Regno Unito, dove i cittadini britannici sono stati chiamati a votare per il rinnovo della Camera dei comuni. Secondo i primi exit pool, i laburisti hanno ottenuto 410 seggi su 650, con un aumento di 209 rispetto all'ultima tornata elettorale. Conservatori in forte calo, con una perdita di 241 seggi, ma si assestano comunque come secondo partito. Terzi i liberaldemocratici. La formazione di Nigel Farage, invece, ha ottenuto 13 seggi. Stando a queste previsioni, la sinistra si è assicurata la maggioranza e il leader del partito Kier Starmer diventerà primo ministro.

"A

tutti coloro che hanno fatto campagna per i laburisti in queste elezioni, a tutti coloro che hanno votato per noi e che hanno riposto la loro fiducia nel nostro Partito Laburista cambiato - grazie", ha scritto Starmer su X.