Elezioni Usa, scontro al dibattito repubblicano (senza Trump): ecco cos'è successo

A Milwaukee (Wisconsin) è andato in scena mercoledì sera il primo dibattito tra i candidati repubblicani alla presidenza. Presenti all'appuntamento organizzato da Fox News: Asa Hutchinson, il governatore della Florida Ron DeSantis, Chris Christie, Vivek Ramaswamy, l'ex vicepresidente Mike Pence, Doug Burgum, Tim Scott, e l'ex ambasciatrice all'Onu, Nikki Haley. Grande assente: l'ex presidente Donald Trump, che ha preferito farsi intervistare dall'ex anchorman di Fox News, Tucker Carlson, su X (Twitter). Un'assenza pesantissima, quella del tycoon e grande favorito alla nomination - come attestano tutti i sondaggi - che ha pesato molto sull'importanza del dibattito. La maggior parte degli sfidanti ha inoltre dichiarato che sosterrebbe Donald Trump anche nel caso venisse condannato e nonostante l'ex presidente sia attualmente oggetto di 40 capi d'imputazione in quattro diversi procedimenti penali. " Diciamo solo la verità ", ha detto l'imprenditore Vivek Ramaswamy. " Il presidente Trump credo sia stato il miglior presidente del 21° secolo. È un fatto".

Duro scontro sulla guerra in Ucraina

Nonostante l'assenza di uno showman come Trump, il dibattito è stato tutt'altro che tranquillo e pacato. Gli sfidanti si sono scontrati sul diritto all’aborto, sul sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina e sul tipo di esperienza necessaria per guidare la Casa Bianca. Sia DeSantis che Ramaswamy hanno affermato di essere contrari a destinare ulteriori finanziamenti all’Ucraina, sostenendo che i soldi dovrebbero essere spesi per proteggere il confine degli Stati Uniti dal traffico di droga e di esseri umani. " Come presidente degli Stati Uniti, il primo obbligo è difendere il nostro Paese e il suo popolo ", ha affermato DeSantis, mentre Ramaswamy ha paragonato il sostegno all’Ucraina agli sfortunati interventi militari statunitensi in Iraq e Vietnam, riporta l'Associated Press (proprio l'imprenditore, che sposa molte delle posizioni di Trump, è stato l'oggetto dei più duri attacchi da parte degli altri contendenti repubblicani).

Di tutt'altro avviso Chris Christie, l'ex vicepresidente Mike Pence e l’ex ambasciatrice delle Nazioni Unite Nikki Haley, i quali hanno ribadito il loro convinto sostegno all’Ucraina come un obbligo morale e un imperativo di sicurezza nazionale, avvertendo che il presidente russo Vladimir Putin continuerà la sua aggressione se avrà successo in Ucraina, minacciando gli altri alleati della Nato. " Chiunque pensi che non possiamo risolvere i problemi qui negli Stati Uniti ed essere il leader del mondo libero ha una visione ristretta della più grande nazione sulla terra ", ha ribadito l'ex vicepresidente Pence.

Dibattito sull'aborto