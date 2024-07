La famiglia Biden rompe il tabù: il presidente verso il ritiro. Ma la Casa Bianca smentisce

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarà un weekend di fuoco quello per la Casa Bianca: non si placano, infatti, i rumors circa il ritiro del presidente Joe Biden. Le ultime notizie rumoreggiano della rottura di un tabù, all'interno della famiglia Biden, finora unita nel sostenere la ricandidatura del presidente. Secondo quanto riferisce l'emittente Nbc citando due fonti ben informate, i familiari di Biden hanno parlato di un possibile piano per porre fine alla corsa elettorale. I familiari su cui Biden fa più affidamento sono la first lady Jill, suo figlio Hunter, sua sorella Valerie e alcuni stretti collaboratori che avrebbero partecipato alle discussioni.

Durante i colloqui, la linea condivisa è stata che qualsiasi piano di uscita di Biden, qualora dovesse decidere di fare questo passo, dovrebbe mettere il partito democratico nella posizione migliore per battere l'ex presidente Donald Trump, spiegano le fonti. Nello specifico, i familiari di Biden hanno discusso di come porre fine alla sua candidatura nel rispetto dei tempi del presidente e con un piano calcolato con attenzione. L'attenzione maggiore è stata riservata all'impatto della campagna elettorale sulla sua salute, sulla sua famiglia e sulla stabilità del Paese, hanno affermato le persone a conoscenza dei colloqui.

Sebbene le voci sul ritiro eventuale si sono fatte sempre più insistemti dalla giornata di ieri, il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates ha smentito quanto riportato dalla Nbc. "Non è vero, punto e basta", ha dichiarato Bates secondo quanto riferisce la stessa Nbc. "Le persone che fanno queste affermazioni non parlano a nome della sua famiglia o del suo team - e sarà provato che sbagliano. Abbiate fede", ha detto Bates.

Dopo la secca smentita della Casa Bianca, la direttrice della campagna elettorale di Biden, Jen O'Malley Dillon, ha poi detto che Biden resterà "sicuramente" in corsa. "Prendiamo sul serio le preoccupazioni, ma i nostri contatti porta a porta ci dicono che la gente è con noi" ha aggiunto O'Malley Dillon, "C'è del lavoro da fare, ma siamo sulla strada per vincere. Ci stiamo concentrando sulla gente, sappiamo che il Presidente deve provare che può farcela e l'unico modo per farlo è portarlo fuori a incontrare la gente come stava facendo prima del Covid. Ora con il Covid è difficile, ma andremo alla convention, e non ficcheremo la testa nella sabbia. Ci sono senatori, governatori, sindaci e capi di sindacato che stanno facendo campagna per lui, ma non se ne parla: si parla solo della fronda. La coalizione con il Presidente è più grande e più ampia di quella che lo contesta e resta stretta a lui".

Intanto, il deputato dell'Illinois Sean Casten è diventato oggi il 23esimo esponente democratico del Congresso a chiedere a Biden di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca.

In un articolo sul Chicago Tribune, ha riflettuto sui successi di Biden durante il suo mandato e ha espresso i suoi timori per le imminenti elezioni, affermando che i suoi elettori "si chiedono se la nostra nazione possa sopravvivere a un'altra amministrazione Trump"."Credo che Biden non solo perderà, ma sarà anche l'unico incapace di cambiare quella conversazione", ha aggiunto riferendosi ai dibattiti sulle gaffes e sull'età dei due contendenti.