Una farfalla arancione si chiamerà Ariel in memoria del piccolo Bibas

Una farfalla di nome Ariel. L'Accademia della lingua ebraica ha annunciato oggi che il nome della farfalla Ketemet Yerushalayim (letteralmente, maculata di Gerusalemme) sarà cambiato in Ketemet Ariel, in memoria di Ariel Bibas, il bambino che il 7 ottobre 2023 (all'età di 4 anni) è stato rapito da Hamas insieme al fratellino Kfir, 9 mesi, e alla madre Shiri di 34 anni, per poi essere con loro ucciso a Gaza, mentre il padre Yarden, anche lui preso in ostaggio, è stato rilasciato.

La vicenda drammatica di Ariel, Kfir e Shiri Bibas commosso molte persone nel mondo. I volti dei Bibas sono rimasti impressioni anche per i capelli rossi dei bambini, divenuti così uno dei simboli più forti della tragedia degli ostaggi israeliani. Il colore arancione.

Il 20 ottobre, purtroppo, i bambini e la madre sono tornati in Israele dentro una bara. Pochi giorni dopo sono stati celebrati i funerali, cui ha partecipato praticamente l'intero Paese. Nel corso del suo toccante elogio funebre, il papà ha raccontato che il piccolo Ariel passava ore a guardare le farfalle. «Spero che dove ti trovi ora ci siano molte farfalle da osservare, proprio come facevi durante i nostri picnic», ha detto Yarden dando l'ultimo saluto al figlio.

Questo momento così toccante ha ispirato l'Accademia della lingua ebraica a compiere un gesto dedicato alla memoria di Ariel, dedicandogli il nome ebraico della farfalla Melitaea ornata , molto diffusa in Israele e caratterizzata da ali arancioni brillanti.

La decisione dell'Accademia è stata comunicata a papà Bibas insieme alla spiegazione simbolica: «Tra tutte le farfalle arancioni del nostro Paese, abbiamo ritenuto che fosse proprio questa a dover portare il nome Ariel, uno dei nomi legati a Gerusalemme».

Questo si legge nella lettera che l'Accademia ha consegnato alla famiglia, spiegando che il cambiamento è stato approvato all'unanimità dal plenum. A proporre l'idea era stata la zoologa Liat Gidron, presidente del comitato scientifico dell'Accademia, commossa dalle parole di estremo saluto di Yarden.