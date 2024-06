Fico appare in video: "Perdono il mio attentatore". Poi attacca l’opposizione

Ascolta ora 00:00 00:00

Prima apparizione per Robert Fico a tre settimane di distanza dall’attentato di Handlova nel quale è rimasto gravemente ferito. A pochi giorni dalle elezioni europee, il primo ministro slovacco ha pubblicato un discorso pre-registrato sul suo profilo Facebook e ha affermato che l’attacco firmato da Juraj Cintula ha causato seri danni alla sua salute, annunciando che “sarà un piccolo miracolo se tornerò al lavoro tra qualche settimana” .

Soffermandosi sull’attentato, dopo aver ringraziato i medici dell'ospedale Roosevelt di Banska Bystrica, Fico ha evidenziato di non provare odio nei confronti dell’assalitore. “Lo perdono” , ha spiegato il premier slovacco, che ha bollato l’aggressore come “un messaggero del male e dell’odio politico” . Ma non solo. Fico ha rimarcato che le sue opinioni sulla guerra in Ucraina e altre sue posizioni che differiscono dal pensiero mainstream europeo lo hanno reso un facile bersaglio. Puntando il dito contro non meglio precisati Paesi occidentali, ha proseguito: “È crudele affermarlo, ma il diritto di avere un'opinione diversa ha cessato di esistere nell'Unione Europea” .

Fico è apparso in una forma discreta nell’intervento durato quattordici minuti. Sin dal suo insediamento, il politico è stato al centro del dibattito europeo per le sue posizioni sul conflitto tra Mosca e Kiev: il premier slovacco si è opposto alle sanzioni di Bruxelles e all’ingresso dell’Ucraina nella Nato, mettendo inoltre la parola fine agli aiuti militari del suo Paese a quello di Zelensky.

Il cinquantanovenne è stato dimesso dall’ospedale la scorsa settimana e sta proseguendo il recupero dalla sua abitazione di Bratislava. Ricordiamo che Fico è stato sottoposto a due lunghe e delicate operazioni chirurgiche.

Interrogato dai giudici, il suo aggressore ha affermato di non aver mai avuto l’obiettivo di uccidere Fico, ma di danneggiare la sua salute in modo tale da impedirgli di portare avanti politiche con le quali non era d’accordo. Nessuna conferma, invece, sul coinvolgimento di complici.