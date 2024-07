Francia, vietata manifestazione contro la destra davanti all'Assemblea. Le Pen: "Rischio Campidoglio"

Ascolta ora 00:00 00:00

Clima di alta tensione in Francia a poche ore dal ballottaggio delle elezioni legislative. La possibile vittoria del Rassemblement National ha spinto gli attivisti di sinistra, anche estrema, a scendere in piazza. Per evitare il peggio, il prefetto di polizia ha vietato la manifestazione antifascista che il gruppo “Action antifasciste Paris-Banlieue” aveva convocato per domenica davanti all'Assemblea Nazionale a Parigi. Come riportato da Bfmtv, il collettivo aveva indetto il corteo "indipendentemente dall'esito" del secondo turno, promettendo velatamente degli scontri in caso di successo del movimento politico di Marine Le Pen e Jordan Bardella.

Il capo della polizia di Parigi Laurent Nunez ha deciso di impedire la manifestazione dopo aver valutato i possibili rischi per la sicurezza pubblica. In un post pubblicato sui social, il collettivo annunciava: “Oggi più che mai, uniamoci con tutti i mezzi contro l’estrema destra e i suoi alleati” . Sul web sono stati diramati appelli a “convergere verso l’Assemblea nazionale” per schierarsi contro il (presunto) fascismo. I servizi segreti ritengono, secondo una fonte della polizia, che ci siano “rischio concreto di disordini dell'ordine pubblico dopo il secondo turno con entrambi gli assembramenti che potrebbero dar luogo ad incidenti ma anche rischi di scontri tra gruppi antagonisti" .

Il ministro dell'Interno Gérald Darmanin ha annunciato nelle scorse ore che “30.000 agenti di polizia e gendarmi, di cui 5.000 a Parigi e nei suoi sobborghi” si mobiliteranno domenica sera.

"assalto al Campidoglio versione estrema sinistra francese"

Immediata la presa di posizione di, in un post su X, criticando l’iniziativa rossa e parlando di un. La tensione è palpabile e il timore principale è che lo scontro verbale possa tramutare in disordini di piazza.