"Fuori dal diritto costituzionale". In Germania è scontro aperto tra Afd e servizi segreti

Ascolta ora: ""Fuori dal diritto costituzionale". In Germania è scontro aperto tra Afd e servizi segreti"

Il partito dell’Alternative für Deutschland (AfD) sta attualmente tenendo un congresso nella città tedesca di Magdeburgo, in Germania, in vista delle europee del 2024. All'ordine del giorno vi è la stesura della lista dei candidati e del programma elettorale. Un intervento del presidente del Bfv, l’Ufficio federale per la protezione della costituzione, ovvero i servizi segreti interni della Germania, ha però attirato l’ira del partito e dei suoi sostenitori. Tino Chrupalla, leader di Afd, ha attaccato apertamente Thomas Haldenwang, dichiarando che il partito sostiene “chiaramente la costituzione e il signor Haldenwang si trova al di fuori di questa.”

“Complottisti ed estremisti”

Il 31 luglio, concluso il primo weekend del congresso dell'Afd, il presidente del Bfv ha attaccato duramente il partito, dichiarando che diversi “candidati hanno parlato di teorie complottiste di estrema destra, come ad esempio della ‘Grande Sostituzione’”. Quelli che erano membri e candidati più moderati, invece, sarebbero intervenuti poco o niente, sempre secondo Haldenwang.

Anche se il programma elettorale e la lista dei candidati non risultano ancora definitivi, Haldenwang risulta essere allarmato dagli ultimi sviluppi all’interno dell’Afd. Ha aggiunto, infatti, che “il congresso per le europee dell’Afd, che stiamo trattando come un caso sospetto di estremismo di destra, ci sta dimostrando, almeno fino ad ora, che vi sono delle correnti anticostituzionali all’interno del partito”.

L’Afd, spesso accusato di essere vicino a movimenti di estrema destra, se non addirittura di matrice neonazista, è sotto osservazione da marzo 2021, quando, dopo la richiesta da parte del Bfv, è stato dato il via libera a trattarlo come “caso sospetto”.

Il ricorso in tribunale

A seguito delle parole di Haldenwang l’Afd ha presentato ricorso presso il tribunale amministrativo di Colonia, accusando Haldenwang di voler interferire con i risultati del congresso. Gli 007 tedeschi hanno così dichiarato di voler rispettare un periodo di silenzio e di non rilasciare più dichiarazioni sull’Afd, almeno fino a conclusione del congresso per le europee, in segno di “rispetto del tribunale”.

Per l’Afd questo rappresenta una vittoria, anche se solo temporanea, avendo il Bfv non solo “messo una museruola al proprio presidente”, ma avendo “evitato anche una sentenza giudiziaria”. Chuprall, il leader del partito, ha poi voluto attaccare direttamente il presidente, dichiarando che “noi sosteniamo chiaramente la costituzione e il signor Haldenwang si trova al di fuori di questa”, aggiungendo: “Non pensavo che una tale azione fosse permessa in un Paese democratico”.

Il futuro dell’Afd

In questi giorni l’Alternative für Deutschland sta definendo i suoi candidati per le europee. Lo scorso fine settimana ha già definito 15 su 30 dei candidati previsti, dopodiché dovrà stilare un programma elettorale. Nel frattempo, il partito sta conoscendo un aumento della percentuale di approvazione all’interno della Germania. Tant’è che le parole del leader della Cdu, Friedrich Merz, in cui apriva a una possibile inclusione del partito a livello comunale, hanno riscontrato sì, forti critiche a livello politico, ma godono dell’appoggio di un terzo della popolazione, secondo un sondaggio di YouGov.