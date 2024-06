G7, Meloni apre i lavori: "Da qui risultati concreti"

Ascolta ora 00:00 00:00

Al caldo dell'assolata Puglia ha preso il via il summit del G7 sotto la presidenza italiana. I leader sono arrivati presso il resort di Borgo Egnazia in quel di Fasano (Brindisi), accolti da Giorgia Meloni. I rappresentanti delle altre sei nazioni del gruppo hanno posato per le foto di rito accanto al premier, per poi firmare uno dopo l'altro il logo del meeting. Poi, una volta riunitisi assieme, è stata la volta della tradizionale foto di famiglia.

In rosa anche lei, la prima a stringere la mano della premier italiana è stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: un'accoglienza formale senza baci o affettuosità tra le due leader. A seguire sono arrivati Olaf Scholz, il premier giapponese Fumio Kishida, il canadese Justin Trudeau, ed Emmanuel Macron. Anche tra il Presidente francese e la premier sorrisi di circostanza e formale cordialità. In ritardo e "armato " di rayban il presidente Joe Biden, che ha scambiaato unaa serie di battute e scambi affettuosi con Meloni, prima di procedere con le ritualità del caso.

"L'Italia ha scelto di ospitare il summit dei leader in Puglia e questa non è stata una scelta casuale. La Puglia è una regione del Sud d'Italia e il messaggio che noi vogliamo dare è quello di rafforzare il dialogo con le nazioni del Sud globale, perché questa terra è storicamente un ponte tra Occidente e Oriente, è una terra di dialogo al centro del Mediterraneo". Così Meloni, aprendo la prima sessione dei lavori del summit G7. E poi ancora: "C'è molto lavoro da fare ma sono certa che riusciremo in questi giorni a portare avanti un confronto che sarà in grado di regalare risultati concreti e misurabili". La premier ha ribadito, inoltre, come gli obiettivi della presidenza italiana del G7 sono, da una parte, valorizzare ciò che unisce, rafforzare la collaborazione, dall'altra saper dialogare con tutti. "Il G7 non è una fortezza chiusa in se stessa, che deve difendersi da qualcuno, è un'offerta di valori che noi apriamo al mondo per avere come obiettivo uno sviluppo condiviso", ha teso a precisare ai propri omologhi.

Su questo tema le fa eco von der Leyen: "Il G7 manderà un messaggio di "unità" sul sostegno all'Ucraina, sul piano Usa per una tregua in Medio Oriente e per un Indo-Pacifico "libero e aperto".

E aggiunge: "In tempi turbolenti il messaggio più forte che possiamo mandare è l'unità". Unità per la libertà dell'Ucraina ma non solo: per un Medio Oriente pacifico e stabile e per un Indo-Pacifico libero e aperto.