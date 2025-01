La generazione Z è condannata?

Ascolta ora 00:00 00:00

Se avete trascorso un po' di tempo sulla piattaforma di social media X, ex Twitter, avrete probabilmente assistito al fenomeno per cui un account o una persona sulla piattaforma diventa il personaggio principale della giornata, un simbolo di un dibattito più ampio che fa da trampolino di lancio per un'accesa discussione all'interno del discorso. A volte questo fenomeno è intenzionale. Le persone possono essere provocatorie. Possono sollecitare una reazione o adescare i loro avversari in un dibattito inducendoli a reagire in modo eccessivo. Altre volte, invece, è involontario. Qualcuno scrive un post, che poi va fuori controllo e si trasforma in qualcosa che non era all'inizio.

Questa settimana sono il protagonista di un ampio dibattito su Gen Z, Panda Express, migrazione e DEI, nato involontariamente da una semplice risposta che avevo scritto a un altro utente di Twitter sullo stato dell'economia. Rivediamo cosa è successo esattamente, ripercorriamo il dibattito e cerchiamo di distinguere i fatti dalla finzione, il bene dal male.

La genesi di tutto ciò fa parte di un dibattito durato una settimana tra varie fazioni della destra politica sulle sorti economiche della generazione Z: cosa dovrebbero fare, come dovrebbero strutturare le loro vite, dove dovrebbero vivere e quali percorsi di carriera dovrebbero seguire. È stata presentata l'idea che, nonostante le difficoltà legate alla migrazione, ai costi degli alloggi o alla DEI, la migliore linea d'azione per la Gen Z sia quella di trovare un posto dove potersi permettere di vivere e iniziare a costruire una carriera dalle fondamenta. Il dibattito si è incentrato simbolicamente su St. Louis. Alcune persone si sentono al di sopra della necessità di vivere a St. Louis o nei sobborghi circostanti, mentre altre sostengono, in modo abbastanza ragionevole, che si può avere una buona vita nell'area metropolitana di St. Louis. Anche se volete vivere a Malibu, Brooklyn o nel Mission District di San Francisco, potreste non essere in grado di permettervelo e dovreste cercare alternative praticabili in luoghi più lontani dalle principali città di primo livello o addirittura, Dio non voglia, nel cuore dell'America.

In questa discussione, qualcuno aveva commentato che si sentivano tutte queste storie dell'orrore sui licenziamenti di massa e su un mercato del lavoro terribile. Ho risposto, in modo molto concreto e veritiero, che i telegiornali non riportano le assunzioni a raffica, ma i licenziamenti di massa. Questo è un aspetto o un'inevitabilità del funzionamento delle notizie: le cattive notizie viaggiano molto più velocemente di quelle buone. Ma se si guardano le statistiche, queste suggeriscono almeno un mercato del lavoro ragionevolmente solido. Il tasso di disoccupazione è generalmente del 4%. Per i laureati è del tre e mezzo per cento. E per i neolaureati è del cinque per cento, tutti all'interno di questo intervallo ristretto, il che suggerisce che tra le persone che escono dall'università o quelle con un po' più di esperienza lavorativa, circa il novantacinque per cento di coloro che sono alla ricerca di un lavoro sono in grado di trovarlo - magari non il loro lavoro ideale con il loro stipendio ideale, ma con il loro comportamento, accettando il lavoro e lavorando, stanno segnalando al mercato che c'è una corrispondenza tra domanda e offerta.

Gli economisti chiamano questa situazione piena occupazione. Si ritiene che ci sia un tasso di disoccupazione naturale di circa il quattro per cento, perché le persone cambiano lavoro, lo lasciano e accettano lavori tra un lavoro e l'altro. Ma dicono che in un mercato del lavoro sano, un tasso di disoccupazione del quattro per cento significa che l'economia funziona abbastanza bene. Ho anche fatto notare che per i lavoratori non universitari e non commerciali - i lavoratori del settore dei servizi - ci sono prove di salari robusti, almeno rispetto a quanto si potrebbe pensare per i lavori di servizio. Ho fatto notare che persino il Panda Express in fondo alla strada ha un annuncio per un assistente manager a 70.000 dollari l'anno più i benefit. Ho anche fatto notare che Chipotle offre una posizione manageriale in cui si può entrare senza esperienza e fare carriera, con uno stipendio di 100.000 dollari, oltre a benefit completi, pensione e una laurea gratuita che si può conseguire online nelle ore libere.

Infine, UPS - il sindacato Teamsters, che rappresenta la maggior parte degli autisti UPS - ha negoziato uno stipendio equivalente a un compenso totale di 145.000 dollari, che salirà a 170.000 dollari per i suoi autisti addetti alle consegne.