George Clooney ora appoggia Kamala Harris alla presidenza

Dopo aver ricevuto gli endorsement di una larga fetta di democratici, la vicepresidente Kamala Harris ha ottenuto l'appoggio ufficiale della star di Hollywood da sempre vicina ai dem, George Clooney, che nelle scorse settimane aveva chiesto al presidente Joe Biden di fare un passo indietro tramite un editoriale pubblicato al New York Times. " Il presidente Biden ha dimostrato cosa significa essere un vero leader. Sta salvando la democrazia ancora una volta ”, ha dichiarato l'attore, 63 anni, in una dichiarazione rilasciata alla Cnn.

" Siamo tutti così entusiasti di fare tutto il possibile per sostenere la vicepresidente Harris nella sua storica impresa ". Dopo tre settimane di intense pressioni affinché abbandonasse la sua candidatura per un secondo mandato alla Casa Bianca, a seguito di una disastrosa performance durante un dibattito contro Donald Trump il mese scorso, Joe Biden, 81 anni, ha annunciato domenica scorsa il suo ritiro in una breve dichiarazione diffusa sui social media che ha un po' spiazzato tutti, a cominciare dal suo entourage.

Hollywood si schiera con Harris

Il sostegno di Clooney è probabilmente uno dei più significativi che Kamala Harris abbia ricevuto finora, dopo che l'attore ha invitato il suo "amico" Biden a ritirarsi, appena tre settimane dopo aver ospitato una raccolta fondi da 28 milioni di dollari per lo stesso Biden, con la partecipazione di Barack Obama e Julia Roberts. Sulle colonne del New York Times, uno dei primi quotidiani a chiedere al presidente di fare un passo indietro, Clooney ha lanciato un appello all'amico e inquilino della Casa Bianca.

" Sono un democratico da sempre e non mi scuso per questo. Sono orgoglioso di ciò che il mio partito rappresenta e di ciò per cui si batte " premette il celebre attore. " Amo Joe Biden. Come senatore, come vicepresidente e come presidente. Lo considero un amico e credo in lui. Credo nel suo carattere. Credo nella sua moralità. Negli ultimi quattro anni ha vinto molte delle battaglie che ha affrontato ". Ma l'unica battaglia che non può vincere, osserva Clooney, " è quella contro il tempo. Nessuno di noi può farlo. È devastante dirlo, ma il Joe Biden che ho visto tre settimane fa alla raccolta fondi non era il Joe del 2010. Non era nemmeno il Joe Biden del 2020. Era lo stesso uomo che abbiamo visto tutti al dibattito ".

Oltre a Clooney, anche gli altri divi di Hollywood hanno elogiato la scelta di Joe Biden, come Robert De Niro, Spike Lee, Jamie Lee Curtis, Barbra Streisand, Jon Favreau, Shonda Rimes e Cynthia Nixon. Tra le stelle hollywodiano che hanno deciso di appoggiare Kamala Harris c'è Sheryl Lee Ralph, che sui social ha postato una foto sua e di Harris con la scritta: '" Ilpresidente Biden ha appoggiato Kamala Harris!". Per l'attrice Jamie Lee Curtis, la Harris sarà un'ottima presidente per le minoranze. " Donne. Minoranze. Lgbtq+. Con Kamala abbiamo ancora una possibilità. Fidata, testata, forte ", ha scritto l'attrice.

Harris ha ottenuto i delegati necessari per la nomination

In poco più di 48 ore, Kamala Harris ha già ottenuto il sostegno di un numero sufficiente di delegati democratici per diventare il candidato del partito alla presidenza al posto di Joe Biden, secondo uno studio dell'Associated Press: Harris avrebbe il sostegno di 2.538 delegati, ben oltre i 1.976 necessari per la nomination alla Convention Nazionale Democratica (Dnc) ad agosto. " Questa sera, sono orgogliosa di aver ottenuto il sostegno ampio necessario per diventare il candidato del nostro partito, e come figlia della California, sono orgogliosa che la delegazione del mio stato d'origine abbia contribuito a superare questa soglia" , ha dichiarato in una nota la vicepresidente Usa.

Harris aveva dichiarato in precedenza di voler guadagnare la nomination del suo partito: ad oggi, tuttavia, non sono emersi sfidanti che possano ostacolare la sua corsa alla Casa Bianca mentre il partito ha raccolto la cifra record dinelle 24 ore successive l'annuncio di Joe Biden.