La Germania avrà un governo: annunciato l'accordo tra conservatori e socialisti

A sei settimane dalle elezioni, la Germania avrà un governo. L’alleanza Cdu/Csu guidata dal futuro cancelliere Friedrich Merz e la Spd hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per la creazione di una coalizione, che verrà annunciata in una conferenza stampa a Berlino, a cui parteciperanno anche il premier bavarese Markus Söder e il capo dei socialisti Lars Klingbeil.

Secondo le informazioni di Politico, i tre partiti avrebbero già raggiunto un accordo per la suddivisione dei prossimi ministeri: sei, più la Cancelleria, per la Cdu, sei per la Spd e tre per la Csu. Vi è la probabilità che i socialisti ottengano i dicasteri delle Finanze e della Difesa. Quest’ultimo, secondo la Bild, andrà invece all’alleanza di centrodestra, che si sarebbe aggiudicata anche gli Interni in modo da dedicarsi alla svolta promessa nella politica migratoria. Ai conservatori, inoltre, sarebbe stata assegnato anche il ministero degli Esteri per la prima volta dopo quasi 60 anni, in un contesto geopolitico particolarmente complicato.

Il raggiungimento di un accordo non sembra però aver premiato i vincitori delle ultime elezioni. Stando all’ultima rivelazione di Ipsos riportata dal Guardian, il partito di estrema destra Alternative fur Deutschland è balzato per la prima volta in testa ai sondaggi, aggiudicandosi il 25% delle intenzioni di voto tra i tedeschi. “I cittadini vogliono un cambiamento politico, non una coalizione business as usual tra Cdu/Csu e Spd”, ha commentato la leader di Adf Alice Weidel.

I colloqui per la formazione di un nuovo governo in Germania hanno subito un’accelerazione a seguito dei dazi imposti dal presidente Usa Donald Trump e hanno fatto un passo avanti considerevole con la decisione di sospendere tutti i programmi di accoglienza dei migranti delle Nazioni Unite.

Un impegno, questo, che le tre formazioni avevano già preso nel loro documento esplorativo e che è stata al centro dell'ultima campagna elettorale, ulteriormente esacerbata da una serie di