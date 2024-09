Germania, in Brandeburgo è testa a testa tra Spd e Afd

Ascolta ora 00:00 00:00

Seggi chiusi in Brandeburgo per questa nuova tornata di elezioni tedesche. Secondo i primi exit poll delle elezioni regionali divulgati da Ard, i socialdemocratici dell'Spd del ministro-presidente Dietmar Woidke, sarebbero in vantaggio con il 31% , davanti all'ultradestra dell'AfD con il 30%. Dietro di loro la Cdu (12%) e il nuovo partito dell'Alleanza Sahra Wagenknecht (Bsw, 12%). I Verdi sono al 5%, la Sinistra al 3%) e gli Elettori Liberi al 2,7%.

La far left tedesca, reduce dai recenti successi elettorali, ha definito un "enorme successo" la sua performance, ringraziando i suoi sostenitori e i suoi elettori. "Anche in Brandeburgo possiamo registrare un enorme successo. Grazie mille agli elettori, sarà una serata emozionante", si legge sui social ufficiali del partito, che commenta così il 30% che gli attribuiscono le proiezioni.

Fiducioso anche il ministro-presidente dell'Spd Woidke, cje si dice soddisfatto del vantagigo sancito nei primi exit poll.

"È stato un duro lavoro", ha detto Woidke, come riporta la Zdf, aggiungendo che l’obiettivo era garantire che “il nostro Paese non ricevesse un grande timbro marrone” in riferimento al colore associato all'estrema destra. "Secondo i dati attuali, sembra che abbiamo avuto successo. Sono stati i socialdemocratici, come spesso accade nella storia, a fermare gli estremisti nel loro cammino verso il potere", ha detto ancora Woidke.