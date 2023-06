Un governatore per AfD: così è arrivata la spallata della destra tedesca

Traguardo storico per Alternative für Deutschland (AfD), il partito politico della destra radicale tedesca. A dieci anni dalla sua fondazione, l'AfD di ha trionfato, per la prima volta, in un'elezione locale. Nelle elezioni di domenica, nel distretto di Sonneberg, in Turingia, il candidato dell'AfD Robert Sesselmann ha prevalso nelle elezioni del consiglio distrettuale. Secondo i risultati preliminari, il candidato dell'estrema destra avrebbe raccolto il 52,8% contro lo sfidante della Cdu e amministratore uscente, Jürgen Köpper, che si è fermato al 47,2% delle preferenze. Si conferma, dunque, il risultato del primo turno, nel quale Robert Sesselmann aveva prevalso con il 46,7% dei voti, piazzandosi al primo posto rispetto Koepper, fermo al 35,7% dei consensi.

La reazione politica: "Segnale di malcontento"

Il voto in Turingia rappresenta l'ennesimo segnale di malcontento nei confronti del governo nazionale e della "coalizione semaforo" del cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz con i Verdi e i liberal-democratici. I sondaggi danno l'AfD in crescita, tra il 19% e il 20% dietro alla Cdu-Csu, con la formazione di destra che fa breccia negli scontenti e tra gli elettori delusi dalla performance economica negativa della Germania in campo economico, e non solo. La locomotiva d'Europa, infatti, si è fermata e dallo scorso maggio Berlino è entrata ufficialmente in recessione: nel primo trimestre del 2023, il Pil ha fatto registrare il segno meno (-0,3%), così come successo nell'ultima parte del 2022 (-0,5%). A suscitare perplessità nell'elettorato sono anche le follie green dei Verdi tedeschi, partito recentemente coinvolto in una serie di scandali che ne stanno minando la credibilità

Il primo ministro della Turingia, Bodo Ramelow (Linke), vede il successo elettorale dell'AfD nel distretto di Sonneberg come un segnale di malcontento. " Penso che dobbiamo ridefinire lo spirito dell'unità tedesca " ha dichiarato. Secondo Ramelow, tuttavia, si tratta pur sempre di un'elezione locale. " È stata un'elezione democratica ", ha detto Ramelow, cercando di ridimensionare la vittoria della destra, secondo quanto riportato da Der Spiegel. " Ed è stato positivo che un maggior numero di elettori abbia partecipato. Sesselmann ha ricevuto la fiducia. Tuttavia, si è trattato dell'elezione di un funzionario elettorale comunale ".

"Democrazia a rischio"