"No ai missili Taurus a Kiev": cosa rivela la scelta di Berlino

L’Ucraina non riceverà missili dalla Germania. Il parlamento tedesco ha respinto la richiesta dei conservatori dell’opposizione di inviare i vettori da crociera a lungo raggio Taurus a Kiev con 495 voti favorevoli, 190 contrari e cinque astensioni. La Repubblica federale è il secondo maggior fornitore di aiuti militari al Paese invaso dopo gli Stati Uniti, ma il cancelliere Olaf Scholz ha bloccato per mesi le richieste del presidente Volodymyr Zelensky riguardo ai missili che, con una portata di 500 chilometri, potrebbero essere usati per colpire obiettivi in territorio russo.

“ Dobbiamo aiutare maggiormente l’Ucraina a vincere questa guerra, perché le cose vanno male in questo momento ”, ha dichiarato all’emittente Rtl il leader della Cdu Friedrich Merz, che ha accusato Scholz di star sfruttando i timori della popolazione riguardo al conflitto per non rifornire l’Ucraina con i Taurus. “ Gioca sulla paura della guerra della popolazione tedesca e allo stesso tempo dichiara di essere colui che la metterà sotto controllo e la manterrà sotto controllo. Tutto ciò non è molto credibile ”, ha aggiunto, sottolineando come il cancelliere abbia rilasciato al Bundestag affermazioni contradditorie sull’argomento e di essere apparso “ molto nervoso ” prima della votazione. “ Se l’Ucraina perde, perderemo tutti. E a guerra si avvicinerà ”, ha concluso Merz, ricordando l’importanza del mostrare alla Russia i suoi limiti e che non aiutare la nazione invasa significa avvicinare l’escalation.