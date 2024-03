L'allarme degli 007 italiani, le intercettazioni e le armi: così la Russia tenta la spallata in Ue

Fin dall’inizio del conflitto in Ucraina, le campagne di disinformazione orchestrate dalla Russia hanno preso vigore, diffondendo sulle piattaforme social notizie false nel tentativo di minare il sostegno a Kiev. L’asticella di questa “guerra” a colpi di post si è notevolmente alzata con la diffusione da parte dei media di Mosca della registrazione audio di una videoconferenza a cui hanno preso parte alti ufficiali dell’esercito tedesco.

Non si conosce la data di questo incontro, ma l’intercettazione è stata resa pubblica venerdì 1° marzo dalla caporedattrice dell’emittente Rt. Gli interlocutori, tra cui il comandante delle forze aeree Ingo Gerhartz, hanno discusso sull’efficacia al fronte dei missili a lungo raggio Taurus, in particolare per quanto riguarda la distruzione del ponte di Kerch che collega la Crimea alla Russia, e la possibilità di passare informazioni su obiettivi sensibili agli ucraini senza far apparire Berlino come un attore direttamente coinvolto nella guerra. “ Tutti i tentativi di presentare la conversazione degli ufficiali del Bundeswehr come un semplice gioco di missili e carri armati sono menzogne. La Germania si prepara a una guerra con la Russia ”, ha scritto sul suo canale Telegram il numero due del Consiglio di sicurezza nazionale russo Dmitri Medvedev.

Dura e immediata la replica del ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, che ha accusato Vladimir Putin di voler utilizzare la registrazione per “ destabilizzare e minare l’unità della Germania e seminare divisione politica in patria ”. Secondo il vice presidente della Commissione parlamentare di controllo sui servizi, l'esponente della Cdu Roderich Kiesewetter, potrebbero essere molte le riunioni intercettate, “c he saranno fatte trapelare in futuro quando tornerà utile alla Russia ”. La vicenda è particolarmente imbarazzante per la Germania e non solo per l’evidenza di lacune nella sicurezza. Il governo di Berlino, infatti, si è sempre rifiutato di inviare missili Taurus all’Ucraina, nonostante siano stati richiesti a gran voce da Kiev, per evitare un’escalation della guerra.