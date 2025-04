La guerra di Princeton ai diritti civili

Nel mezzo dello scontro in corso tra l'amministrazione Trump e l'Ivy League, un rettore universitario si è posizionato come leader della resistenza accademica: Christopher L. Eisgruber di Princeton.

All'inizio di questo mese, l'amministrazione Trump ha sospeso centinaia di milioni di dollari di sovvenzioni finanziate dai contribuenti a Princeton nell'ambito della sua indagine sulla discriminazione razziale e l'antisemitismo nel campus del New Jersey. Eisgruber, tuttavia, si è mostrato sprezzante, dichiarando al New York Times che "non sta considerando alcuna concessione" e invitando gli altri rettori universitari a seguire il suo esempio.

Questa non è la prima volta che Eisgruber cerca i riflettori. Dopo la morte di George Floyd nel 2020, dichiarò che Princeton – dove ricopre la carica di rettore dal 2013 – era colpevole di "razzismo sistemico". In una lettera agli studenti di quel settembre, si spinse fino ad affermare che il razzismo era incorporato nelle "strutture stesse dell'università".

Eisgruber aveva ragione nel dire che presiede un sistema di discriminazione razziale, ma non nel modo in cui immagina. L'università non discrimina i gruppi "oppressi", come neri e latinos, ma quelli visti come "oppressori".

"A Princeton, è totalmente risaputo che ci sono gruppi favoriti e gruppi sfavoriti", ha detto un professore. "E i gruppi sfavoriti sono i bianchi, gli ebrei, i maschi" e altri comunemente invisi alla sinistra.

Un'indagine del City Journal conferma che Princeton ha, di fatto, radicato un sistema di discriminazione e segregazione razziale. Abbiamo ottenuto più di una dozzina di documenti interni e condotto interviste con una mezza dozzina di dipendenti, i quali confermano che l'università ha violato palesemente i principi del Civil Rights Act (Legge sui Diritti Civili) in nome della "giustizia sociale".

La struttura di base di questo sistema è la burocrazia universitaria per "diversità, equità e inclusione" (DEI), che si è espansa drammaticamente sotto il mandato di Eisgruber. Un'infografica diffusa da Princeton mostra almeno 40 dipartimenti accademici e amministrativi con comitati DEI istituiti, con lo scopo espresso di aggiustare la composizione razziale del campus. Come notato nel primo rapporto annuale sulla diversità di Princeton, "Ogni leader amministrativo e accademico è ritenuto responsabile dell'evoluzione demografica".

Secondo diversi membri della facoltà di Princeton, "evoluzione demografica" è un eufemismo per quote razziali e discriminazione palese nelle assunzioni accademiche. Un rapporto interno del 2021 che delineava le migliori pratiche per il reclutamento della facoltà descriveva come il personale fosse formato per "aumentare la diversità dei candidati in ogni fase del processo". Il rapporto consigliava ai comitati di selezione di sminuire le referenze negative per i candidati appartenenti a minoranze e di garantire che ogni rosa ristretta includesse almeno "due donne e/o due candidati appartenenti a minoranze sottorappresentate".

Il messaggio implicito di Eisgruber e dell'amministrazione: non assumete uomini bianchi se non assolutamente necessario. Secondo un professore, che ha richiesto l'anonimato per paura di ritorsioni, ciò significava abbandonare le assunzioni basate sul merito a favore di preferenze basate sulla razza – l'unico modo, data la pipeline attuale, per raggiungere l'obiettivo dichiarato da Eisgruber di aumentare "del 50 percento il numero di membri della facoltà di ruolo o in attesa di ruolo provenienti da gruppi sottorappresentati nei prossimi cinque anni".

Sebbene molte di queste politiche si basassero su eufemismi, alcune erano apertamente ed esplicitamente discriminatorie. Il Target of Opportunity Program dell'università, cancellato poco prima delle elezioni presidenziali del 2024, rendeva disponibili finanziamenti ai dipartimenti per assumere "candidati provenienti da gruppi sottorappresentati nel campus". Secondo conversazioni con professori di Princeton, ciò si riferiva principalmente a minoranze razziali e donne. Il programma copriva metà dello stipendio di ogni assunto, consentendo ai dipartimenti di inserire nuova facoltà senza sostenere l'intero onere finanziario. In effetti, l'amministrazione creò incentivi finanziari per dare priorità all'assunzione di minoranze razziali.

Le iniziative dell'università basate sulla razza non si limitavano all'assunzione di docenti. Nel 2021, Princeton pubblicò il suo piano pluriennale per la "Diversità dei Fornitori" (Supplier Diversity), che invitava i dipartimenti ad assegnare contratti basati non sulla qualità o sul costo, ma sulla razza. Il rapporto offriva al personale una guida passo passo per incanalare efficacemente i contratti di appalto universitari verso aziende di proprietà o gestite da minoranze. In mancanza di ciò, suggeriva il rapporto, il personale avrebbe dovuto dare priorità all'assegnazione di contratti ad aziende con un impegno filosofico verso la DEI. "Esploreremo anche opportunità per evidenziare le relazioni con aziende che non si qualificano [come fornitori diversi certificati] ma che dimostrano altrimenti i valori a cui aspiriamo", secondo il rapporto. Il rapporto nota anche che Princeton era disposta a "[s]ostenere gli sforzi di rafforzamento delle capacità" presso "aziende diverse" affinché potessero meglio "soddisfare le esigenze dell'università".

Dan Morenoff, direttore esecutivo dell'American Civil Rights Project, ha affermato che l'iniziativa Supplier Diversity di Princeton costituisce una "violazione diretta" della legge federale sui diritti civili. "Le parti non possono decidere con chi contrattare e con chi non contrattare in base alla razza", ha detto Morenoff. "Sembra molto chiaro che questo è ciò che stavano facendo, e se ne vantavano."

Questi impegni sono profondamente ideologici. In un discorso del 2022 alla Camera di Commercio Regionale di Princeton Mercer, la principale burocrate DEI di Eisgruber, Michele Minter, spiegò che l'università rifiutava il principio dell'uguaglianza "colorblind" (indifferente al colore della pelle) – l'ideale del Civil Rights Act – a favore del razzialismo stile DEI.

"Dobbiamo resistere alla tentazione di ricadere nell'idea che... non vedere le differenze dovrebbe essere il nostro obiettivo", disse Minter. "Ci stiamo investendo molti soldi [nella DEI]. E a proposito, bisogna investirci soldi veri. È molto difficile fare progressi se non si investono effettivamente dollari reali."

Nel suo discorso, Minter paragonò gli attivisti anti-DEI di oggi ai segregazionisti degli anni '60. Ma, come Eisgruber, ha invertito le parti. L'unica segregazione razziale a Princeton oggi è guidata dalla burocrazia DEI, che assegna programmi, finanziamenti e opportunità a determinati gruppi razziali escludendone altri. Sotto l'amministrazione di Eisgruber e Minter, ad esempio, Princeton ha orgogliosamente tenuto cerimonie di laurea segregate per razza, con eventi esclusivi per studenti "Panafricani", Asiatici, Nativi Americani, "Latinx" e Mediorientali; non c'era evidenza di opportunità simili per studenti bianchi o ebrei.

La realtà è che Princeton ha violato i principi del Civil Rights Act. Potrebbe essere andata oltre: secondo la stima di Morenoff, la sua politica contrattuale ha probabilmente violato la legge sui diritti civili del New Jersey ("tra gli statuti antidiscriminazione più forti e ampi della nazione") e il Civil Rights Act del 1866. E le sue preferenze di assunzione potrebbero aver violato il Titolo VII del Civil Rights Act del 1964, che proibisce la discriminazione razziale nelle assunzioni a meno che il datore di lavoro non rientri in una delle poche eccezioni ristrette – cosa di cui, secondo Morenoff, c'è "buona ragione di dubitare".

Mentre Eisgruber è rimasto pubblicamente sprezzante nei confronti dell'amministrazione Trump, sembra riconoscere la propria vulnerabilità. L'università ha silenziosamente ripulito il proprio sito web dai materiali DEI e recentemente ha aggiornato la sua pagina per includere una dichiarazione sull'ostentato impegno di Princeton per le "pari opportunità e la non discriminazione".

Ma l'impegno proclamato da Princeton per la non discriminazione è in conflitto con i documenti interni ottenuti dal City Journal nell'ambito di questa indagine. Suona anche vuoto per la facoltà, che ci dice che, quando si tratta di DEI, a Princeton è "business as usual" (tutto come al solito).

"Bisogna sostenere che si tratta davvero di comportamento illegale e non di altro", ha detto un membro della facoltà.

E l'uomo responsabile è Christopher Eisgruber. "Nega totalmente che il problema sia interno, che la DEI sia un problema", ha detto il professore. "Sembra raddoppiare la posta su questa follia."