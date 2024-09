"Ha usato orecchini auricolari". Kamala Harris nel mirino dei complottisti

Ascolta ora 00:00 00:00

Il duello televisivo tra Kamala Harris e Donald Trump al centro del dibattito dei media statunitensi. Il faccia a faccia in onda su Abc ha scatenato il popolo dei social network e nelle ultime ore la candidata democratica è protagonista di una teoria piuttosto particolare. Già pochi minuti dopo la fine del dibattito, su X sono comparsi dei post secondo cui la vice di Joe Biden avrebbe indossato orecchini acustici. Il motivo è piuttosto semplice: tramite questa particolare apparecchiatura avrebbe ricevuto delle indicazioni nel botta e risposta con il tycoon.

Entrando nel dettaglio, molti seguaci di Trump hanno pubblicato due immagini a confronto: una mostra un orecchino di perla indossato da una persona, l’altra gli orecchini indossati da Kamala Harris nel confronto tv, anche questi a forma di perla. Ebbene, i due preziosi sarebbero lo stesso gioiello-auricolare. “Ecco, così è stata istruita” , il j’accuse di un account repubblicano con oltre mezzo milione di follower. Un altro importante account pro-Trump ha condiviso la teoria mentre il dibattito era ancora in corso e quel post è stato visualizzato oltre 5 milioni di volte.

Gli orecchini indossati dalla Harris hanno una vaga somiglianza con un paio di “audio earrings” venduti su Kickstart, per la precisione i “NOVA H1”, realizzati dall’azienda tedesca Icebach Sound Solutions. Questo particolare gioiello ha una clip per agganciarsi all’orecchio e una perla al cui interno è compresa la tecnologia necessaria per sentire musica e le conversazioni delle chiamate in arrivo grazie al bluetooth. Nonostante la somiglianza, Kamala Harris ha indossato un paio di orecchini a cerniera con perla della collezione “hardwear” del brand Tiffany & Co., peraltro già indossati in altri eventi politici.

Nonostante ciò, la vice di Biden è

stata accusata di imbrogliare e di aver recitato monologhi come un burattino, complice la pomposità delle sue repliche a Trump. La teoria è diventata virale nel giro di poche ore, con milioni di visualizzazioni e commenti.