Hamas ha scelto: Sinwar sarà il capo politico del gruppo dopo Haniyeh

Ascolta ora 00:00 00:00

Per Hamas è già domani. Il gruppo islamista ha eletto il suo leader all'interno della Striscia di Gaza, Yahya Sinwar, come capo dell'ufficio politico, in sostituzione di Ismail Haniyeh, ucciso una settimana fa a Teheran in un attentato attribuito all'intelligence di Tel Aviv. Sinwar rappresenta la linea più cruenta e bellicosa del gruppo, considerato la mente degli attacchi del 7 ottobre.

A differenza di Haniyeh, che ha vissuto per anni in esilio in Qatar, Sinwar è sempre rimasto a Gaza. Negli anni ha lavorato per costruire le capacità militari del gruppo e, in queste ore, aveva preso posizione contro la nomina di Khaled Meshaal come successore di Haniyeh alla guida dell'ufficio politico del gruppo armato palestinese. La notizia era emersa grazie al canale saudita Al Hadath, che aveva sottolineato come ieri la leadership di Hamas avesse tenuto una riunione in Qatar sul tema: Sinwar aveva fatto arrivare il suo messaggio, sostenendo di preferire qualcuno con una relazione più forte con la leadership iraniana. Oltre a Meshaal, membro fondatore del politburo di Hamas alla guida del gruppo tra il 2004 e il 2017, l'altro favorito era Khalil al-Hayya, figura potente che era vicino ad Haniyeh.

Meshal era stato scelto come successore ad interim dall'establishment turco che, negli scorsi giorni, ne aveva fatto un reggente essendo stato per Hamas fondatore, leader e capo politico prima di lasciare il posto allo stesso Haniyeh.

Secondo lo statuto del movimento, i membri del Consiglio Centrale della Shura, che comprende circa 50 membri, compresi quelli dell'Ufficio Politico Centrale, sono quelli che eleggono il presidente.

In precedenza, fonti di Al-Arabiya avevano riferito che Hamas aveva tenuto consultazioni in Qatar per scegliere un successore di Haniyeh. Il suo vice era, ucciso in un raid israeliano a Beirut a gennaio, avrebbe dovuto sostituirlo automaticamente. La posizione di Al-Arouri è rimasta vacante dalla sua morte.