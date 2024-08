Prima intervista per Kamala Harris: "Se eletta un repubblicano nel mio governo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Kamala Harris e il suo numero due, Tim Waltz, in uno speciale in prima serata sulla Cnn: un'intervista andata in onda dalla Georgia, uno degli stati in bilico che Harris sta percorrendo in autobus. I due candidati del ticket presidenziale si sono presentati al cospetto di Dana Bash, la conduttrice di Inside Politics che ha co-condotto il dibattito di giugno tra il presidente Joe Biden e Donald Trump: si tratta della prima volta in cui Harris non dovrà cimentarsi con le folle, bensì con un vero e proprio contraddittorio.

Harris in queste settimane si è tenuta alla larga da contesti non programmati, tanto da lasciare irrisolti i numerosi enigmi sui suoi piani politici. Questo aveva creato un certa disapprovazione da parte dei media, che la accusano di tenere alla larga la stampa finché possibile. Due sono stati, secondo le prime indiscrezioni, i punti cardine toccate da Bash dagli studi di Savannah, sono anche i più controversi della sua campagna elettorale: ambiente e immigrazione.

Sul primo tema, l'intervistatrice ha voluto fare riferimento alla questione ambientale e alla crisi climatica. "Penso che l'aspetto più importante e più significativo della mia prospettiva politica e delle mie decisioni è che i miei valori non sono cambiati. È stato menzionato il Green New Deal. Ho sempre creduto, e ci ho lavorato, che la crisi climatica sia reale, che sia una questione urgente a cui dovremmo applicare parametri che includono il rispetto delle scadenze nel tempo". Il riferimento va alla questione del fracking, ovvero l’estrazione petrolifera tramite fratturazione idraulica, alla quale Harris si sarebbe dichiarata più volte contraria. All’inizio di questo mese, il tema era diventato centrale nello scontro con Trump, soprattutto in Pennsylvania. La campagna di Harris ha insistito sul fatto che non avrebbe vietato il fracking e ha definito le affermazioni di Trump un "tentativo di distrarre dai suoi piani di arricchire i dirigenti del petrolio e del gas a spese della classe media".

Nel corso di un'assemblea pubblica sulla crisi climatica tenutasi nel settembre 2019 e ospitata dalla Cnn, a Harris era stato chiesto se si sarebbe impegnata a introdurre un divieto federale sul tema fin dal suo primo giorno di mandato. "Non c'è dubbio che sono a favore del divieto del fracking, e che si inizi con ciò che possiamo fare il primo giorno sui terreni pubblici", aveva detto Harris all'epoca. Quando poi è diventata la compagna di corsa di Joe Biden, si era allontanata da quella posizione e aveva persino espresso il voto decisivo per espandere le concessioni, cosa che Bash non ha mancato di sottolineare.

Quanto all'annosa questione del confine meridionale, la patata bollente che spesso Biden le ha passato in questi anni, Harris ha fatto riferimento al suo passato come procuratore generale della California, quando ha perseguito bande accusate di traffico transfrontaliero, come dimostrazione pratica dei suoi valori in materia di immigrazione.

Nell'intervista c'è stato spazio, ovviamente, per le frecciate e le accuse dell'avversario del Gop. Harris, lapidaria, ha chiesto di andare oltre l'affermazione di Trump, fatta il mese scorso durante una conferenza per giornalisti neri, secondo cui lei avrebbe alterato la sua identità razziale nel corso del tempo. "Lo stesso vecchio, stanco copione", ha detto. "Prossima domanda, per favore", ha chiesto la candidata dem.

Quanto al rapporto con gli avversari, Harris ha spiazzato tutti Kamala Harris annunciando che, se vincerà a novembre, metterà un Repubblicano nel suo governo.

"Ho 68 giorni da qui alle elezioni - ha detto alla Cnn, nella sua prima intervista da candidata presidente - non voglio mettere il carro davanti ai buoi, ma ho speso la mia carriera cercando la diversità nelle opinioni e penso sia importante avere persone che hanno opinioni diverse, esperienze differenti". "E penso - ha aggiunto - che andrebbe a vantaggio degli americani avere nel mio Gabinetto un membro che è stato Repubblicano".